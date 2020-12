BELUM lama ini, Tante Puspa Dewi liburan ke Bali. Ia banyak mengunjungi tempat wisata kekinian sambil berburu spot foto.

Puspa Dewi sangat menikmati momen liburannya di Bali. Gayanya awet muda dan terlihat energik saat berburu tempat wisata.

Salah satunya ketika nenek 53 tahun ini berpose manja di spot foto sarang burung Instagramable. Puspa Dewi tampil aduhai bak anak muda 20 tahunan.

"Ikutan kekinian ah, seperti orang2 yang suka foto di dalam sarang burung gini...Hahaha ternyata lumayan lucu juga🥰," tulisnya lewat unggahan foto di laman Instagram @puspadewihc.

Meski Puspa Dewi tak menunjukkan lokasi pastinya, berdasarkan penelusuran Okezone, tempat wisata yang disambanginya itu mirip Bali Swing. Di sana memang terdapat satu spot foto sarang burung yang diburu wisatawan.

Sambil foto di sarang burung, wisatawan bisa menikmati pemandangan hijau khas Ubud. Siapapun yang berkunjung akan terpana, seperti halnya nenek cantik ini.

Jika itu benar Bali swing, lokasinya berada di Jalan Dewi Saraswati, Bongkasa Pertiwi, Badung. Lokasi ini bisa ditempuh sekira 20 menit berkendara dari pusat Ubud atau sekitar 1,5 jam dari Kuta.

Dilansir dari Indonesiatravel, selain spot sarang burung, wsiatawan bisa menikmati ayunan di ketinggian 10 meter, 15 menter dan 78 meter. Hayo berani enggak?

"Ayunan ini sangat cocok untuk mereka yang mencari sensasi dan pemacu adrenalin," tulis keterangan tersebut.

Bali Swing juga memiliki beberapa paket aktivitas selain ayunan yang dapat dipilih pengunjung. Misalnya saja Swing Over the Jungle, Volkswagen Romantic Tour to the Waterfall, Lovely Elephant Park Swing, Quad Swing, dan rafting yang mengasyikkan.