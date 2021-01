GISELLA Anastasia jadi tersangka kasus video porno. Gisel mengakui merekam sendiri video saat berhubungan badan dengan pria diduga Michael Yukinobu de Fretes yang juga sudah tersangka, di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara, pada 2017.

Gisel yang merupakan penyanyi jebolan ajang pencari bakat termasuk artis yang suka traveling. Sebelum video syurnya viral di media sosial, Gisel aktif berbagi momen liburannya ke berbagai destinasi wisata melalui akun Instagramnnya @gisel_la.

Mantan istri Gading Marten ini saat liburan kerap membawa putri kesayangannya, Gempita Naura Marten dan sahabat terdekat. Bahkan Gisel juga kerap ditempelin pacarnya, Wijaya Saputra alias Wijin saat bertamasya.

Bahkan, ketika video pornonya tersebar dan ramai diperbincangkan netizen, Gisel diketahui sedang bertamasya di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur bersama selebritis lain seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Luna Maya, Denny Cagur, Dewi Ayu dan lainnya.

Berikut beberapa destinasi wisata yang pernah dikunjungi Gisel :

Bali

Gisel sudah beberapa kali liburan ke Bali. Ia kerap kali membagikan foto liburannya di Pulau Dewata bersama Gempita dan para sahabat.

Salah satu tempat yang dikunjungi Gisel adalah Titik Dua Ubud, tepatnya ada di Jalan Cok Rai Pudak Nomor 48, Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Gisel ke sini saat kasus video pornonya sudah mencuat.

Gisel bersama teman-temannya di Ubud, Bali (Instagram @gisel_la)

Tempat ini menawarkan penginapan yang nyaman dan mewah, namun tetap memberikan nuansa tradisional yang eklektik dan estetik.

"We’re one big family. Saling melengkapi dengan kekurangan dan kelebihan masing2. Saling menguatkan dan mendoakan..

Saling nyemangatin buat terus hidup sehat juga, mangkanya kmrn smpt jalan pagi liat liat sawah dan langit biru. Terimakasih Tuhan, kau baik," tulis Gisel dalam keterangannya foto diunggah di Instagram @gisel_la.

Selain itu, ia juga sempat menginap di Sofitel Bali Nusa Dua yang berlokasi di Kawasan Pariwisata Nusa Dua ITDC Lot N5, Nusa Dua, Nusa Dua, Badung, Bali.

Pulau Macan

Momen seru Gisel bersama teman-temannya juga terlihat saat berada di Pulau Macan.

Gisel berenang dan snorkeling di pantai Pulau Macan serta bermain kano bersama Wijin dan Gempi. Dalam keterangan fotonya, Gisel mengunggkapkan kebanggannya kalau Gempi sudah tak takut lagi dengan laut.

“Rasanya bangga Gempi yang dulu takut pasir, trus masuk k fase takut ombak, trus sekarang udah gedean jadi udah berani semuanya dan mau mencoba hal baru kayak gini.”

Bandung

Maribaya, Lembang, Bandung juga pernah menjadi destinasi liburan Gisel. Bersama Gempi, ia bermain dengan biri-biri dan menikmati air terjun.

"Pertamakali masuk ke kandang biribiri.. we have no idea waktu itu karna katanya boleh masuk kasi makan." ujar Gisel di keterangan foto di Instagramnya.

Gisel juga memilih untuk glamping di Maribaya Glamping Tent saat liburan beberapa bulan lalu. Pada unggahannya tersebut, Gempi tampak kegirangan dan berpose sedang melompat tinggi.

Sumba Di Pulau Sumba, Gisel bersama putrinya Gempita Nora Marten bertamasya di resor mewah Nihiwatu. Ia ditemani juga sederet artis Tanah Air seperti Luna Maya, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Ayu Dewi, dan Denny Cagur. Saat berada di Sumba, Gisel membagikan foto saat Gempi menunggangi kuda di pinggir pantai. Menanggapi postingan mantan istrinya, Gading Marten turut memberikan pujian kepada Gempi karena berani menunggangi hewan berkaki empat tersebut, "Hebat bgt mpiii berani." Gisel dan Wijin di Sumba (IG @gisel_la) Selain itu, Gisel juga mengunggah foto di depan tempat yang berbentuk hati dengan tulisan Nihi Sumba di atasnya bersama dengan Gempi dan Wijin. Bersepeda di Beberapa Tempat Gisel juga sering membagikan momen saat ia sedang bersepeda di daerah-daerah dekat dengan Ibu Kota, bahkan ia juga pernah membagikan foto saat bersepeda di Yogyakarta. Tempat-tempat yang dikunjungi Gisel saat bersepeda di Ibu Kota, antara lain Bundaran Hotel Indonesia, Pantai Indah Kapuk, Monas, dan Lapangan Banteng. Selain itu, Kawasan Sentul juga pernah dipilih Gisel untuk bersepeda karena masih memiliki suasana yang sejuk, asri, dan tidak terlalu banyak kendaraan bermotor. "Kangen sepedaan ke Sentul. Fresh air, pohon2, ga terlalu banyak mobil, dan naikan turunanannya, semuanya menyenangkan banget. Trimakasih genks," tulis ibu satu anak itu. Labuan Bajo Belum lama ini, Gisel membagikan keseruannya saat berlibur di Labuan Bajo yang memiliki suasana seperti Pulau Kanawa lewat instagram story miliknya. Ia juga mengunggah suasana pantai dengan jembatan kayu yang ikonik mirip dengan suasana di Pulau Kanawa. Di pulau cantik itu, ia memilih aktivitas diving bersama dengan rekan-rekannya. Dengan memakai setelan diving lengkap, ia menunjukkan wajah yang girang.