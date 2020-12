GISEL resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video syur pada Selasa, 29 Desember 2020. Jika sebelumnya Gisel diberitakan liburan ke pantai yang mirip Pulau Kanawa, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kali ini Okezone akan mengulas momen liburan Gisel saat berada di Pulau Macan.

Pulau Macan merupakan salah satu destinasi wisata pantai dekat Jakarta, tepatnya di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Melalui postingan di media sosial Instagram, Gisel bersama para sahabatnya terlihat asyik berlibur ke Pulau Macan.

Pemilik nama Gisella Anastasia, juga para sahabatnya membagikan momen seru tersebut. Terlihat dalam unggahan foto di laman Instagram @chiaranadya, membubuhkan tag lokasi Pulau Macan.

(Foto: Instagram/@aprillamokalu)

Dalam foto yang diposting 13 Oktober 2020 lalu itu, wajah Gisel ceria saat bercengkrama dengan sahabatnya di atas pasir putih. Tak hanya pemandangan pantainya, baju ketat Gisel jadi sorotan. Ia pun memegang peralatan snorkeling saat difoto.

Sang sahabat, juga membubuhkan caption potret liburannya ke pantai cantik itu. "The beach is not always a place, sometimes it's a feeling that unexplainable... life is really a blessing," tulis @chiaranadya.

Di momen lain, Gisel dan sahabat berpose di dalam air. Mereka menepi setelah lelah snorkeling di Pulau Macan. Gisel pun tampil ceria mengenakan outfit serba biru.

Perlu diketahui, Pulau Macan nampaknya menjadi salah satu destinasi favorit Gisel. Mantan istri Gading Marten itu juga pernah mengajak Gempi pelesiran ke Pulau Macan.

Di Pulau Macan, wisatawan dapat menikmati view pantai dari eco-resort mewah. Banyak segudang aktivitas wisata, seperti main banana boat, berenang, snorkeling, hingga diving melihat keindahan bawah laut. Pulau Macan juga menjadi destinasi liburan favorit artis sejak pandemi Covid-19. Selain dekat Jakarta, pulau ini sangat sepi dan bisa melepas penat sepuasnya. Protokol CHSE pun diterapkan ketat. (Foto: Instagram/@chiaranadya) Bila dilihat secara seksama, keindahan pantai di Pulau Macan ternyata tidak kalah lho dengan pantai-pantai yang ada di Timur Indonesia. Airnya tampak jernih berwarna hijau tosca. Deburan ombaknya pun tidak terlalu besar Di sekeliling pulau ini juga ditumbuhi pepohon hijau yang rindang. Sehingga membuat suasana di sekitarnya terasa sejuk dan nyaman.