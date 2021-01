KULINER Jepang masih digandrungi warga Jakarta di era sekarang. Bahkan banyak restoran Jepang di Jakarta yang jadi tempat hangout favorit.

Bila khawatir keluar rumah, Anda bahkan bisa mencicipi aneka hidangan kuliner Jepang tersebut di rumah saja. Sebab pencinta kuliner kini merasakan mudahnya sistem take away atau delivery order.

Lalu, apa saja restoran Jepang di Jakarta yang bisa Anda kunjungi? Diulas Okezone, Kamis (31/1/2/2020), berikut ulasan selengkapnya.

Bansan

Kehadiran Bansan di ibu kota tentu tak asing lagi. Kafe yang berada di kawasan Cipete dan Bintaro ini sangat familier bagi pengguna media sosial.

Anda bisa mencicipi menu yasaimase, berupa chicken nanban versi vegetarian atau deep fried kakiage vegetable tempura. Menu tersebut juga menjadi populer di kalangan vegetarian

"Membuat makanan favorit pelanggan menjadi plant based pun adalah sebuah tantangan tersendiri. Kami tidak melihat kalau makanan sehat plant based sedang booming, apakah penikmatnya hanya seorang vegetarian atau bukan," ujar Owner Bansan Genus di lewat keterangan resminya.

Bukan soal cita rasanya, Genus bahkan percaya bahwa inovasi kuliner tersebut bisa sangat berdampak untuk lingkungan. Di samping makanan sehat bisa membantu menjaga imunitas tubuh selama pandemi Covid-19.

"Kam percaya inovasi ini bisa menjadi salah satu hal baik untuk lingkungan. Pandemi tidak bisa kita hindari, pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas badan agar tidak terpapar," ungkapnya.

Akhir tahun ini, Bansan juga membuat 72 kaos unik ramah lingkungan, bersama Kamengski dan Shining Bright. Lalu mengajak pejuang kebersihan lingkungan di sekitar Cipete, Jakarta Selatan untuk mencicipi yasaimase.

HONU Poké & Matcha Bar

Satu lagi kuliner Jepang sehat di HONU Poke & Matcha Bar yang berlokasi di kawasan Kemang, Menteng, BSD & Neo Soho. Anda bisa mencicipi variasi menu rice bowl dengan cita rasa unik.

Cocok pula untuk vegetarian, karena semangkuk rice bowl berisi campuran daging salmon atau tuna dan sayuran seperti edamame, selada, wakame tobiko. Lalu ada pula tofu bowl dan tempeh bowl yang tak kalah lezat.

"If you feel like skipping meat today, why not try our delicious Tofu Bowl? 🌱. A vegan diet has been linked to a lower risk of heart disease and may help reduce your blood sugar levels.," tulis keterangan foto di laman Instagram @honueats.

Kikugawa

Buat pencinta kuliner Jepang jangan sampai melewatklan restoran Kikugawa di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Restoran Jepang pertama di Jakarta pada 1969 ini suasananya asyik untuk hangout bareng keluarga.

Saat berkunjung kesini, Anda serasa berada di zaman masa lalu Jepang, karena konsepnya sangat tradisional. Cita rasa autentik kuliner Jepang pun terasa di sini.

Ada banyak menu jagoan yang terkenal hingga kini, seperti sushi, tempura set, aneka hidangan udon, ice cream serta dessert lainnya. Coba pula hidangan teriyaki set dan sukiyaki yang sangat populer di sini.

Bila tak bisa berkunjung langsung, Anda bisa membawa hidangan set menu di rumah saja. Restoran buka pada 11.20 hingga 15.00 WIB dan 17.00-21.00 WIB

"Hai #sahabatkikugawa Tetap semangat ya walau #dirumahaja ☺ GOOD NEWS! OUR KITCHEN IS READY TO DELIGHT YOU AGAIN For takeaway & online order," tulis keterangan di laman Instagram kikugawa_jkt