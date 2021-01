BUNGA Citra Lestari (BCL) memutuskan berlibur ke Magelang pada akhir tahun 2020. Menghabiskan momen akhir tahun bersama keluarga, BCL mengunjungi Candi Borobudur sebagai destinasi pertamanya.

Penyanyi yang biasa disapa Unge ini membagikan potret liburannya lewat akun media sosial instagram miliknya @bclsinclair. "Family.. Where life begins and love never ends ~unknown~", tulisnya pada keterangan foto yang diunggah.

Mengenakan pakaian berwarna ungu pastel dan kacamata hitamnya, BCL menikmati liburannya ini setelah melalui 2020 yang cukup panjang. Melepas penat di Kota Gudeg ini agaknya menjadi pilihan yang tepat.

Candi Buddha terbesar di dunia yang menjadi tujuan wisata BCL ini dibangun pada abad ke-9. Candi yang disebut UNESCO sebagai monumen dan kompleks stupa termegah dan terbesar di dunia. Saat masa pandemi, Candi Borobudur hanya mengizinkan wisatawan berkunjung sampai pelataran. Jumlahnya pun dibatasi, hanya 140 orang dengan 70 pengunjung di pelataran bagian kanan dan 70 pengunjung lagi di pelataran bagian kiri.

Baca Juga: 7 Pesta Tahun Baru Paling Meriah di Banyak Negara

Candi Borobudur memang seperti wisata wajib bagi wisatawan saat bertandang ke Yogyakarta. Meskipun letaknya di Magelang, Candi Borobudur bisa dijangkau dalam 1,5 jam saja dengan kendaraan pribadi/sewaan dari pusat Kota Yogyakarta.

Untuk penginapannya, Unge memilih Plataran Borobudur Resort & Spa yang berlokasi di Dusun Tanjungan, Borobudur, Magelang. Plataran Borobudur Resort adalah resor mewah yang terletak 1 km dari Candi Borobudur. Resor ini dekat Punthuk Setumbu, tempat yang sangat cantik untuk menyaksikan matahari terbit dari atas bukit dengan pemandangan langsung ke Candi Borobudur. Harganya mulai Rp 7.000.000/malam.

Plataran Borobudur Resort lebih mengedepankan konsep alam. Terlihat dari unggahan @emmymuchlis, BCL dan keluarga makan malam bersama dengan pemandangan pepohonan cukup rindang dan tertata rapi di Plataran Borobudur Resort. Dalam unggahan tersebut, terlihat komentar dari Nena, Ibunda Alm. Ashraf Sinclair mengucapkan selamat tahun baru. "Salam Oma, terima kasih sharing gambar istemewa ini. Family dinner, just to say goodbye 2020' & 'hello 2021'💖", ucap @dida_sinclair.

BCL juga memilih Amanjiwo, salah satu hotel mewah yang menjadi hotel termahal di Indonesia ini. Hotel di Borobudur yang menghadap langsung dengan titik paling strategis di Jawa Tengah dan DIY, Gunung Merapi dan Candi Borobudur, menjadi keunggulannya. Berlokasi di Desa Majaksingi, Borobudur, Magelang. Amanjiwo Borobudur Resort menawarkan kemewahan dan privasi bagi wisatawan. Hotel Amanjiwo sudah ada sejak 1990-an silam bahkan hotel ini sudah mendapat predikat terbaik sejak dulu. Meski bangunan hotel ini sudah tergolong berumur, namun tampak tidak ada bangunan yang termakan oleh usia, bahkan seperti hotel baru. Baca Juga: 5 Restoran Tepi Sungai di Yogyakarta, Suasananya Damai Banget Kolam renangnya berada di tengah pepohonan tinggi dengan udara yang sejuk, cocok untuk berenang saat pagi hari. Seperti yang terlihat di laman instagram Emmy Muchlis, Noah bersama saudara laki-lakinya tengah asik bermain air di kolam renang yang disediakan oleh Amanjiwo Hotel. Meski hanya sekadar kolam saja, namun desain kolam renang di hotel ini tergolong sangat mewah dan ikonik.Sebab, pemandangan Gunung Merapi akan menyapa wisatawan saat berenang di tempat ini. Bangunan yang terlihat seperti baru ini juga mengusung desain klasik ala Eropa di Abad 19. Selain unsur klasik Eropa, salah satu identitas hotel Aman Group yang sangat penting adalah kearifan lokalnya. Hotel ini juga memiliki beberapa sisi dan nuansa jawa yang sangat kuat, mulai dari alunan gamelan maupun ruangan pepohonan yang berukuran sangat besar dan rindang.