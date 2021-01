PEMERINTAH telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama 2021 sebanyak 23 hari. Rencanakan momen liburan Anda dari sekarang agar lebih bermakna di 2021.

Hari libur nasional yang ditetapkan sebanyak 16 hari dan cuti bersama 7 hari. Termasuk libur dan cuti bersama Lebaran dan hari besar lainnya.

Dilansir dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Ketetapan tersebut tertuang dalam SKB No. 642/2020, No. 4/2020, dan No. 4/2020 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 10 September 2020.

Penasaran kan kapan saja tanggal-tanggal yang menjadi hari libur dan cuti bersama 2021. Berikut daftar hari libur nasional dan cuti bersama 2021 yang bisa Anda catat selengkapnya.

Hari Libur Nasional 2021

1. 1 Januari: Tahun Baru 2021 Masehi

2. 12 Februari: Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili

3. 11 Maret: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

4. 14 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943

5. 2 April: Wafat Isa Al Masih

6. 1 Mei: Hari Buruh Internasional

7. 13 Mei: Kenaikan Isa Al Masih

8. 13-14 Mei: Hari Raya Idul Fitri1442 Hijriah

9. 26 Mei: Hari Raya Waisak 2565

10. 1 Juni: Hari Lahir Pancasila

11. 20 Juli: Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah

12. 10 Agustus: Tahun Baru Islam 1443 Hijriah

13. 17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

14. 19 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW

15. 25 Desember: Hari Raya Natal

Cuti Bersama 2021 1. 12 Maret: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 2. 12, 17, 18, dan 19 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 3. 24 dan 27 Desember: Hari Raya Natal