YOGYAKARTA bukan hanya terkenal dengan wisata alam, sejarah, seni dan budaya. Daerah Istimewa ini juga punya banyak wisata kekinian, termasuk kafe dan resto rooftop. Tempat nongkrong ini digandrungi wisatawan milenial, karena sambil bersantai bisa menikmati keindahan alam.

Nongkrong di kafe atau resto rooftop bisa memberikan sensasi berbeda. Letaknya yang berada di atap bangunan membuat kafe dengan bergaya ini bisa membuat pengunjung dapat melihat lanskap Yogya dari ketinggian sambil mencicipi menu yang disediakan.

Pengunjung juga bisa berburu foto-foto kece karena desain bangunan yang instagramable. Dirangkum Okezone dari berbagai sumber, ini 5 tempat rooftop di Yogyakarta yang membuat nongkrong makin asyik.

1. Seven Sky

Seven Sky menawarkan suasana asyik dengan pemandangan kota Jogja dan hembusan angin malam yang dingin. Kafe ini populer di kalangan milenial karena desainnya yang instagramable dan banyak spot foto keren.

Beragam menu yang disediakan cukup terjangkau harganya. Waktu terbaik untuk datang yakni di sore hari dan malam hari. Anda dapat menyaksikan keindahan sunset dan gemerlap perkotaan sesuadah matahari terbenam.

Uniknya, Seven Sky ini terletak di area rooftop Mal Lippo Plaza Jogja. Tepatnya berada di Lippo Plaza, P6, Jalan Laksda Adisucipto, Demangan, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Omah Dhuwur

Restoran ini terlihat mencampurkan kesan mewah dengan budaya khas Jawa. Arsitektur bergaya klasik yang membuat acara makan jadi berkelas. Menu yang disajikan pun mulai dari lokal hingga internasional.

Sesuai namanya yang berarti rumah tinggi, tempat ini berada di lantai atas dan sudah pasti punya lanskap indah khas dari ketinggian yang jadi daya tariknya.

Omah Dhuwur berlokasi di Jalan Mondorakan Nomor 252, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada fasilitas tambahan seperti taman dan spot menarik lainnnya yang bisa menjadi latar foto keren.

3. The Manglung View and Resto

Panorama alam dan permukiman sangat sempurna disaksikan dari resto ini. Perpaduan desain dan suasana segar yang dihasilkan membuat pengunjung merasa nyaman.

Instagram @themanglung

Daya tarik lainnya adalah adanya balkon yang menjorok ke depan dan dihiasi berbagai properti foto menarik, seperti becak, ayunan, spot apel dan durian raksasa.

"best time buat menikmati view Kota Jogja dari The Manglung Bukit Bintang itu dari jam 5 sore ya guyz. Kalian akan dibawa dari suasana senja yang syahdu ke suasana romantisnya malam yang bertaburan bintang ," tulis akun Instagram @themanglung.

Berlokasi di Jalan Ngoro Ngoro Ombo Nomor 16, Patuk, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. The Manglung View and Resto beroperasi setiap hari, saat weekday buka pada pukul15.00-22.00 sedangkan weekend pukul 12.00-22.00 WIB.

4. Canting Restaurant

Memiliki desain yang elegan dan nyaman membuat tempat ini cocok untuk hangout bersama orang terdekat. Canting Restaurant terbagi menjadi indoor, semi indoor, dan balkon yang memiliki pemandangan spektakuler. Pengunjung bisa menyaksikan matahari terbenam yang memesona.

Terletak di lantai atap Galeria Mal, yaitu di Jalan Jend. Sudirman Nomor 99-101, Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Buka setiap hari mulai pukul 12.00 hingga 21.00 WIB.

5. HeHa Sky View

Resto dan tempat wisata hits di daerah Gunungkidul ini menawarkan pengalaman kuliner, hunting foto dan nongkrong dengan sensasi yang berbeda. Suguhan pemandangan kota dan pedesaan yang alami serta suasana asri dari ketinggian membuat pengunjung betah berlama-lama.

Fasilitas di HeHa Sky View antara lain toilet, musala, tempat parkir, restoran, taman, spot sefie, beanbag area hingga ruang pertemuan. Jika ingin berfoto di spot selfie, pengunjung akan dikenakan biaya sebesar Rp30 ribu untuk sky glass dan Rp20 ribu untuk sky balloon.

"Heha Sky View punya banyak spot selfie menarik dan pemandangan kota Jogja yang siap memanjakan mata #skylovers yang mampir. Di sini banyak spot selfie lucu yang pastinya bikin kalian ingin kesini lagi. See you there!," dikutip dari keterangan akun Instagram @hehaskyview.

Lokasinya di Jalan Dlingo Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta. Buka setiap hari Senin hingga Jumat muai jam 11.00-21.00 WIB, Sabtu pukul 09.00-21.00 WIB, dan Minggu pada pukul 08.00-09.00 WIB. Untuk memasuki tempat ini dikenakan harga tiket masuk yang terjangkau.