MASKAPAI Lion Air membuka rute baru penerbangan langsung dari Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara ke Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua, mulai Senin 11 Januari 2021. Penerbangannya tujuh kali dalam sepekan atau satu kali setiap hari.

Lion Air penerbangan nomor JT-700 memiliki jadwal keberangkatan dari Bandara Sam Ratulangi pukul 09.00 Wita dan dijadwalkan tiba di Timika pukul 12.35 WIT.

Untuk penerbangan sebaliknya, Lion Air masih melayani di hari yang sama. Pesawat bernomor penerbangan JT-701 akan mengudara dari Bandara Mozes Kilangin pukul 13.20 WIT dan diperkirakan mendarat di Manado pukul 14.45 WIB.

“Lion Air menawarkan kesempatan terbaik kepada setiap penumpang termasuk pebisnis dan wisatawan untuk menikmati penerbangan di kedua kota. Harga fantastis sekali jalan (one way) rute Manado ke Timika mulai dari Rp593.000 dan Timika ke Manado yaitu mulai dari Rp558.000,” kata Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan tertulis diterima Okezone, Selasa (5/1/2021).

Menurutnya penerbangan pulang pergi Manado–Timika dapat memberikan nilai lebih kepada seluruh penumpang dalam bepergian menggunakan pesawat yang terjangkau, mudah dan efektif, memiliki alternatif baru layanan penerbangan dalam negeri serta kesempatan untuk melanjutkan perjalanan ke kota-kota lain semakin banyak.

Ketersediaan jadwal penerbangan di rute Manado–Timika juga untuk menciptakan peluang pasar penerbangan di Indonesia, meningkatkan tren permintaan perjalanan udara serta mengembalikan kepercayaan publik bahwa terbang itu aman.

“Selain itu, rencana pembukaan rute Manado–Timika–Manado juga menjadi bagian upaya Lion Air dalam mendukung program pemerintah seiring menggeliatkan pariwisata dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia,” ujar Danang.

Penerbangan tanpa henti (non-stop) ini diharapkan dapat melengkapi pilihan jadwal penerbangan yang sudah berjalan dengan singgah (transit) di Makassar, Jakarta dan Jayapura menggunakan waktu keberangkatan yang tepat.

“Dengan demikian konektivitas Timika dan Manado serta daerah-daerah lainnya menjadi relatif singkat.”

Rute baru Manado–Timika sebagai kelanjutan dari pengembangan bisnis Lion Air di pasar domestik. Pada semester II 2020, Lion Air kembali menerbangi rute Bandung melalui Bandara Husein Sastranegara dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Denpasar, Balikpapan–Berau–Balikpapan serta Surabaya–Ternate–Surabaya. “Seluruh penerbangan Lion Air dijalankan dengan mengedepankan aspek-aspek yang memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan (safety first) serta sebagaimana pedoman protokol kesehatan,” katanya. Sementara untuk menambah pengalaman terbang bagi penumpang dalam rencana penerbangan perdana, Lion Air mempersiapkan armada generasi terbaru Boeing 737-800NG tata letak kursi 3-3 lorong tunggal (single aisle) yang berkapasitas 189 kelas ekonomi dan Boeing 737-900ER (215 kursi kelas ekonomi). Boeing seri tersebut yang dioperasikan Lion Air telah dilengkapi kabin Boeing Sky Interior. Ketika masuk dan berada di pesawat, penumpang akan merasakan suasana (nuansa) menyenangkan, segar dan lebih hangat.