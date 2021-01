SALAH satu maskapai penerbangan terbesar kedua di Taiwan, Eva Air, sempat menawarkan sebuah program yang unik yaitu pengalaman kencan kilat. Kencan kilat di udara itu bertajuk "love is in the air".

Penumpang yang mengikuti program ini bisa mencari pasangan dari atas ketinggian 30.000 kaki loh. Sebelum kencan kilat, penumpang dipilihkan tempat duduk oleh awak kabin secara acak saat akan lepas landas.

Salah satu maskapai tersebut ialah Eva Air yang telah bermitra dengan perusahaan kencan Mobius, hal itu membantu penumpang yang berada di dalam pesawat untuk mencari pasangan selama kurang lebih tiga jam dalam perjalanan udara tersebut.

Penerbangan tersebut dikhususkan untuk para lajang yang mencari pasangan. Dalam masa penerbangan, penumpang mengikuti rute perjalanan tanpa tujuan.

Baca Juga: Pramugari Cantik Tewas di Kamar Mandi Hotel Usai Rayakan Tahun Baru

Selain kencan, penumpang bisa merasakan sensasi makanan ringan lezat yang disajikan oleh chef berbintang Michelin, Motokazu Nakamura. Lalu penumpang yang sudah mendapatkan hasil undian bisa duduk berpasangan.

Setiap penerbangan program ini, pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Taoyuan di Taipei. Kemudian mengelilingi wilayah udara Taiwan selama beberapa jam, termasuk melewati Pantai Timur Taiwan pada siang hari dan melewati Pantai Barat pada malam hari di Taipei.

Tak hanya kencan di udara, penggunanya juga bisa menikmati kencan tambahan selama dua jam ketika pesawat sudah mendarat.

Dilansir dari Lonelyplanet, menurut Mobius akan ada 32 lajang dalam penerbangan itu, terbagi antara pria dan wanita. Meskipun tidak ditentukan bahwa ini adalah acara yang ditujukan untuk banyak orang maka pengaturan tempat duduk akan sesuai dengan hasil undian sebelum lepas landas. Namun, tak semua orang single yang bisa mengikuti penerbangan ini. Setiap penerbangan hanya diperuntukkan untuk usia pria 28-38 tahun, sedangkan wanita berusia 24-35 tahun. Semua penumpang juga harus memiliki gelar sarjana dan merupakan warga negara Taiwan. Baca Juga: 5 Fakta Unik Pramugari, Urusan Gaji hingga Dilarang Jadi Pemabuk Biaya penerbangan dengan maskapai Eva Air ini adalah USD295 atau Rp4,1 jutaan, dalam perjalanan udara semua penumpang harus mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona dengan menggunakan masker saat berada di dalam kabin pesawat. Terkecuali saat makan dan minum.