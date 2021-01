ANYA Geraldine baru-baru ini liburan ke Bali. Selebgram bernama lengkap Nur Amalina Hayati ini membagikan aktifitas liburannya melalui akun media sosial. Tempat wisata mana saja diexplore Anya?

Anya Geraldine berwisata ke Bali bersama temannya. Mereka menyambangi beberapa spot wisata dan berpose dengan mobil sport.

Dikutip dari Instagram @anyageraldine, Senin (4/1/2021), berikut destinasi liburan Anya di Bali.

Uluwatu, Bali

Anya menyambangi objek wisata Uluwatu, Bali bersama temannya. Ia berfoto di atas mobil. Dalam unggahan fotonya, ia menulis "get in loser, we're going to the beach (ayo kita pergi ke pantai-red)."

Objek wisata yang paling terkenal di kawasan ini adalah Pura Luhur Uluwatu. Pura yang penuh dengan pesona ini bertengger di ujung sebuah tebing karang. Tebing-tebing ini berbatasan langsung dengan laut.

Perpaduan luar biasa antara tebing-tebing bukit dan pemandangan laut menghasilkan panorama yang sangat menawan.

Pantai Pandawa

Anya juga ke Pantai Pandawa yang berdekatan dengan Uluwatu. Pantai Pandawa sering disebut sebagai Pantai Rahasia.

Dulunya, akses untuk menuju pantai ini cukup sulit. Namun sekarang sudah dibuatkan jalan untuk menuju ke Pantai Pandawa, yaitu dengan membelah bukit. Latar belakang dinding bukit ini juga terdapat dalam salah satu foto yang diunggah Anya.

Di sekitar pantai ini terdapat dua tebing yang sangat besar. Di salah satu sisinya terpahat lima patung Pandawa dan Kunti.

Tanjung Benoa

Spot lain yang dikunjungi Anya adalah Tanjung Benoa yang terkenal dengan pantai. Pantai di sini surganya para pecinta wisata air dan olahraga air.

Aktivitas air yang bisa dilakukan di pantai ini, yaitu banana boat, scuba diving, parasailing, snorkeling, dan masih banyak lagi aktivitas seru lainnya.

Bisa juga mencoba mengendarai kendaraan bermotor di air atau sering disebut Jet Ski seperti yang dilakukan Anya pada video yang diunggahnya.

Dalam keterangan foto di Benoa, Anya menulis "Take time to make your soul happy (luangkan waktu untuk membuatmu bahagia-red)."

Anya berpose di atas mobil dengan latar pantai. "Serasa naik rx king, mba mba begal," canda Anya pada kolom komentarnya.

Nusa Dua, Bali Berpose di depan pantai merupakan suatu keharusan bila berkunjung ke Bali apalagi ke Nusa Dua. Dengan memakai setelan hijau, Anya bersolek di pasir putih dengan pemandangan pantai yang indah. "bukan nyi blorong," tulis Anya. Nusa Dua merupakan salah satu tempat wisata populer di Pulau Bali yang terletak di Bukit Peninsula bagian ujung tenggara Pulau Bali. Sebenarnya di Nusa Dua ini dikelilingi oleh berbagai pantai indah nan rupawan yang bisa dijadikan sebagai tujuan wisata, misalnya Pantai Samuh, Pantai Mengiat, Pantai Sawangan, dan Pantai Geger.