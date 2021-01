JANGAN hanya mendatangi tempat wisata jika berlibur ke Bandung. Anda juga wajib berburu kuliner dengan mendatangi sederet kafe hits dan unik.

Kafe-kafe ini cocok buat Anda yang pengin nongkrong asyik bareng teman, sambil nyari spot foto yang Instagramable. Penasaran di mana saja?

Berikut rekomendasi empat kafe unik di Bandung, dilansir dari laman TikTok @stefanyeremia, Selasa (5/1/2020).

Garis Pantai

Berlokasi di Jalan Tata Surya No. 9A-3, Margahayu Metro Bandung. Kafe ini unik dengan lantainya yang sengaja dipenuhi dengan pasir, sehingga Anda harus lepas sepatu dan menginjak pasir-pasir pantai ini. Tenang, tak perlu khawatir pasir tidak berdebu karena menggunakan pasir khusus. Lumayan kan jadi obat kangen lama enggak main ke pantai?

Kafe ini menyediakan minuman, makanan ringan, dan makanan berat dengan harga mulai dari Rp14 ribu saja.

Warung Jae

Warung Jae berada di Jalan Buniwangi no. 168. Kafe cantik dan estetik baru di Dago atas ini tempatnya adem banget.

Lokasi agak terpencil di daerah Dago atas, tepat di seberang Bunglow, HaloJae. Walaupun terpencil, setelah sampai di Warung Jae ini akan terbayar dengan kecantikan dan estetik. Tempat lumayan luas, ada bagian indoor yang hommy dan bagian outdoor bisa leyeh-leyeh di bean bag sambil liat pemandangan yang keren. Harga makanan mulai Rp18 ribu, ada gorengan hingga pasta.

Cakrawala Resto

Di restoran ini ada jembatan kaca yang bisa melihat pemandangan Kota Bandung. Berada di daerah Punclut, harga tiket masuk Rp15 ribu per orang dan tiket ini bisa ditukarkan dengan es krim.

Restoran ini memiliki banyak spot foto yang keren buat diunggah ke Instagram, seperti di jembatan kaca yang berada di lantai paling atas. Tak hanya itu, restoran ini punya 4 lantai dengan dekorasi yang berbeda di tiap lantainya.

“Kamu bisa lebih dekat melihat langit indah Kota Bandung di Spot Skywalk yang ada di @cakrawalaresto. Come and get closer to be happier!," tulis keterangan Instagram @cakrawalaresto.

Dengan standar protokol kesehatan yang baik, kafe buka pukul 09.00-20.00 WIB.

Ping and Read

Ini dia kafe unik lainnya di Bandung, Ping and Read. Berada di daerah Ciumbuleuit, di Jalan Bukit Indah 1 Nomor 6. Untuk masuk ke dalam kafe, Anda perlu melewati lorong-lorong dan naik turun tangga, dan juga ada ruangan-ruangan “rahasia” juga. Walaupun dari luar terlihat kecil, tapi di bagian dalam ruangannya cukup luas. Buka dari pukul 09.00 – 20.30 WIB, terdapat ruangan yang indoor dan semi outdoor.