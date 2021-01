SELAMA pandemi Covid-19 masih mewabah, masyarakat diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Termasuk tempat wisata hiburan yang buka, mereka harus menerapkan protokol kesehatan demi keamanan pengunjung serta memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Seperti yang diterapkan oleh salah satu restoran di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, Restoran Kampung Daun menerapkan protokol kesehatan cukup ketat.

Bersama dengan konsep saung yang dikelilingi pepohonan untuk tempat Anda menyantap hidangan, telah disediakan tempat cuci tangan dengan sensor.

Setiap meja dilapisi dengan kain dan semua alat makan telah disemprot cairan disinfektan terlebih dahulu, termasuk penyemprotan saung setelah digunakan. Tak hanya itu, setiap makanan yang disajikan sudah dipastikan menggunakan plastic wrap.

(Foto: Instagram/@cookiescandies)

Restoran ini berada di Perumahan Villa Triniti Blok RR1, Jalan Sersan Bajuri Nomor 88 KM 4,7, Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Dalam video yang diunggah oleh @pranichia di akun TikTok miliknya, restoran ini tidak hanya menerapkan protokol kesehatan yang aman, tetapi juga Anda bisa menikmati hidangan sambil melihat air terjun yang menyejukkan.

Melansir laman tempatwisatadibandung, Kampung Daun menawarkan konsep tempat berupa galery alami dan kafe atau biasa disebut dengan istilah Cafe and Cultur Gallery, persis seperti Lawangwangi Creative Space And Cafe, Salian Art Space, Congo Cafe & Gallery hingga Chinatown Bandung, Little Seoul Bandung dan lainnya.

Kampung Daun siap memberikan servis memuaskan bagi pengunjung atau wisatawan yang ingin menikmati suasana alam pedesaan yang masih hening, asri berhawa sejuk sambil menikmati aneka hidangan menu lezat yang dijamin menggoyang lidah. Kampung Daun dibuat dengan konsep yang memadukan tempat kuliner, alam dan budaya. Sebelum Restoran Kampung Daun populer seperti saat ini, dulunya tempat ini merupakan daerah lembah yang dikelilingi hutan dan perbukitan biasa. Baca juga: Layanan Rapid Antigen Maskapai Indonesia Termurah, Tarifnya Mulai Rp95 Ribu Lokasi Kampung Daun berada di antara dua desa yaitu Desa Cigugur serta desa yang terkenal dengan Taman Bunga Cihideung-nya yakni Desa Cihideung. Kampung Daun sendiri mulai beroperasi sejak tahun 1999 dan hingga saat ini masih tetap eksis di tengah gempuran berbagai macam kuliner baru.