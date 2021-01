NIKITA Willy-Indra Priawan berpetualang ke Bali saat bulan madu, di momen perayaan Tahun Baru 2021. Seperti apa ya keseruannya?

Diketahui lewat akun media sosial Instagram Nikita @nikitawillyofficial94, mereka pamer kemesraan bersama suaminya itu. Banyak tempat wisata di Bali yang mereka datangi saat bulan madu.

Penasaran kan seperti apa momennya? Berikut potretnya diulas Okezone, Selasa (5/1/2020).

Berada di Gunung Batur

"Chasing sunrise with my love", tulisnya pada keterangan foto saat ia dan suami menikmati keindahan matahari terbit dari Gunung Batur, Bali.

Beralaskan kain kotak-kotak, Indra mencium pipi Nikita yang tersenyum menghadap kamera.

Berkunjung ke Taman Lava

Momen seru liburannya itu juga terlihat saat Nikita dan Indra naik diatas cap mobil di tengah Taman Lava Hitam, Gunung Batur.

Taman Lava Hitam merupakan bagian dari Batur Global Geopark yang merupakan Global Geopark pertama di Indonesia yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 22 September 2012. Pemandangannya tampak sangat memesona. Tak hanya Nikita, Indra lewat akun instagramnya juga membagikan video singat keseruan saat treking di Gunung Batur.

Main ke pantai

Saat di Bali, tentu saja ada momen bermain-main di pantai. Nikita membagikan potretnya yang kabur saat bermain di pantai bersama sahabatnya. Sebuah pantai privat Sunday Beach Club dari The Ungasan Clifftop Resort dipilih Nikita menikmati indahnya matahari terbenam dari Bali. The Ungasan Clifftop Resort bertengger di puncak tebing Uluwatu yang menjulang tinggi di Bali Selatan, terkenal dengan pemandangan lautnya yang tak berujung dan pantai pasir putih yang sempurna.

Dirinya juga mengunggah sebuah foto yang menunjukkan sedang membakar 2 buah marshmellow saat pergantian tahun. Dirinya bersyukur telah melewati tahun 2020 yang berat namun ada kebahagiaan dibalik perjuangannya. "2020.. has been a year like no other. i lost, loved, cried, laughed. But theres always goodness in struggle and remember that Allah’s beautiful plan awaits you🤍

Quote i love this year “life is too short to wake up in the morning with regrets. So, love the people who treat you right, forgive the one who don’t and believe that everything happens for a reason. If you get a chance, take it. If it changes your life, let it. Nobody said it’d be easy, they just promised it would be worth it.”", ucap Nikita pada unggahannya tersebut.

Menginap di resor mewah

Resort mewah yang terletak di Desa Keliki, Gianyar, Bali pun dipilih Nikita dan Indra. Capella Ubud yang jadi lokasi staycation Nikita terlihat seperti tenda. Bagian dalamnya merupakan wujud dari sentuhan nusantara bergaya klasik. Nuansa yang dibangun secara tradisional dengan sedemikian rupa terlihat seperti perkemahan yang didirikan oleh pedagang rempah-rempah awal abad ke-19.

Nikita dan Indra terlihat menikmati suasana Bali yang kental terasa dari hotel tersebut. Ia dan suami berenang bersama di kolam yang tersedia di Capella Ubud. Hotel Capella Ubud di Bali ini juga terpilih sebagai hotel terbaik di dunia tahun 2020 “The World’s Best Awards“ versi majalah Travel + Leisure.