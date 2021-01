VIRAL Pantai Kuta dipenuhi oleh sampah plastik di sepanjang hamparan pasir putih. Pemandangan ini pun membuat banyak wisatawan kecewa.

Sampah menjadi perkara global yang tak kunjung usai. Masalah serius ini bisa membuat keindahan alam yang tadinya terlihat menawan menjadi tempat penuh dengan tumpukan sampah, termasuk di Pantai Kuta.

Padahal Pantai Kuta Bali menjadi salah satu tempat yang banyak dipilih oleh wisatawan untuk berlibur atau sekadar melepas penat. Pantai ini menjadi favorit para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Baca Juga: 21.068 Wisatawan Kunjungi Sleman saat Libur Nataru, Ini 4 Destinasi Favorit

Bahkan, pada 2018 lalu Pantai Kuta menjadi pantai terkotor di dunia dan berada di posisi keenam setelah Pantai Juhu di Mumbai, India menurut media online yang berbasis di New York, This is Insider.

Selain itu, menurut pantauan akun Instagram @hiwayan pada Minggu 3 Januari 2021 pukul 07.30 WITA, akibat hujan deras yang mengguyur Pantai Kuta pada Sabtu 2 Januari 2021 malam, Pantai Kuta diserbu banyak sampah-sampah plastik, terutama di depan Beachwalk, Bali.

"Petugas dari @dlhkbadung bersama petugas dari Coca Cola, Desa Adat Kuta dan masyarakat sekitar berjibaku membersihkan sampah-sampah tersebut," tulisnya.

Wayan Suyadnya menambahkan unggahan terbarunya, Rabu (6/1/2021) bahwa pada pukul 07.30 WITA diadakan kegiatan bersih-bersih di sepanjang Pantai Kuta yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari organisasi pemerintah maupun swasta yang saling bahu membahu membersihkan Pantai dari sampah plastik. Hal itu dilakukan sesuai dengan surat dari Bendesa Adat Kuta I Wayan Wasista pada Senin, 4 Januari 2021. Ia juga menambahkan, seruan untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dengan mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Baca Juga: Periskop 2021: Menerawang Potensi Wisata Selancar di Masa Pandemi "Marilah kita jaga lingkungan sekitar dengan cara mengurangi penggunaan kemasan plastik yang sekali pakai, sehingga jumlah dan jenis sampah seperti ini bisa berkurang di kemudian hari. #pantaikuta #beachcleanup #bersihpantai #sampahplastik," tambahnya. Sebenarnya, upaya untuk membersihkan Pantai Kuta juga selalu rutin dilakukan demi menjaga lingkungan sekitar pantai tetap bersih dan indah. Namun sayangnya, sampah-sampah tersebut tidak benar-benar menghilang mengingat hadirnya sampah-sampah tersebut bergantung pada musim dan kebiasaan buruk manusia yang kerap membuang sampah sembarangan.