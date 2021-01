DUNIA aviasi berduka. Pramugari cantik Philippine Airlines, Christine Angelica Dacera, belum lama ini tewas diperkosa.

Christine Angelica Dacera ditemukan tewas di bathtub atau bak kamar mandi City Garden Hotel di Makati, Filipina, setelah merayakan Tahun Baru 2021 bersama teman-temannya. Polisi menduga korban tewas karena diperkosa dan dibunuh beramai-ramai.

Dilansir Rappler, Kamis (7/12/2021), Dacera berasal dari General Santos City, Cotabato Selatan, Filipina. Pramugari cantik yang juga akrab dipanggil Ica ini anak kedua dari empat bersaudara.

Pamugari 23 tahun itu menyelesaikan kuliah di Jurusan Komunikasi di University of the Philippines Mindanao di Davao City, dengan predikat cum laude.

Kasus kematian Dacera memunculkan ungkapan duka dari publik. Netizen bersatu menggemakan keadilan untuk pramugari cantik ini. Tagar #StopVictimBlaming dan #ProtectDrunkGrils menjadi trending selama beberapa jam di media sosial.

Kali ini, Okezone mencoba mengenang kembali beberapa potret Christine Angelica Dacera semasa hidupnya sebagai pramugari. Berikut rangkumannya dari Instagram pribadi @xtinedacera, Kamis (7/12/2021).

Penerbangan terakhir pada 2020

Pada Senin 28 Desember 2020, Dacera mengunggah sebuah foto dirinya di kabin pesawat Philippine Airlines yang menduduki peringkat “4 Star Airline” dari Skytrax. Dalam keterangan fotonya, dia menulis, “Last flight for this one helluva year ✈️ (Penerbangan terakhir untuk satu tahun yang luar biasa ini ✈️)”.

Tidak ada yang menyangka, foto itu menjadi unggahan terakhir sebelum dia meninggal dunia. Dacera tampak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar selama penerbangan.

Dia memakai masker putih, hazmat biru, sarung tangan, dan penutup kepala berwarna senada. Tepat di lengan kiri hazmatnya, terdapat logo bendera Filipina. Seragam ini memang khusus dibuat menyerupai alat pelindung diri atau APD tenaga medis.

Sontak netizen membanjiri kolom komentar akun Instagram Dacera dengan ungkapan belasungkawa. “Fly high Aica!!! Thank you for inspiring me!!! gone too soon 😔 (Terbang tinggi Aica!!! Terima kasih sudah menginspirasiku!!! pergi terlalu cepat 😔,” kata @saintzmaria.

Tampil cantik dengan seragam

Dacera menjadi salah satu pramugari di maskapai ternama di Filipina. Penampilan bersih dan rapi tentu menjadi ciri khasnya. Dia siap menyapa para penumpang yang akan menuju kota tujuan. Keramahan dan senyuman manis yang melekat di wajahnya mampu memberikan impresi terbaik yang mengesankan.

Pramugari memang dituntut melayani dengan tulus dan kompeten. Tampaknya, kedua hal ini ada pada diri Dacera. Pada fotonya kali ini, dia berpose menopang kedua tangannya di dada, dengan memberikan senyuman ramah sambil menatap hangat ke depan. Dacera tampil cantik dengan balutan seragam Philippine Airlines. Kemeja putih, jas biru tua, dan syal bermotif bunga semakin mempermanis auranya.

Melayani dengan senyuman ramah

Bagi penumpang yang menjalani penerbangan pertama, mungkin akan sedikit merasa grogi. Dalam kasus ini, pramugari harus memberikan senyuman ramah dan tatapan hangat untuk membuat penumpang nyaman, tidak merasa tegang dan khawatir. Tugas ini juga dijalani Dacera dengan baik.

Dacera tampil berkharisma dengan setelan jas dan rok biru tua, kemeja putih, dan syal bermotif bunga. Pin khas Philippine Airlines dipasang dengan bangga di bagian kiri jasnya. Dia mengungkapkan, penerbangannya kala itu mengalami gangguan turbulensi. Dalam kondisi ini, Dacera senantiasa tersenyum manis saat menjalankan tugasnya.

Patuh protokol kesehatan Di tengah pandemi Covid-19, Dacera sebagai kru Philippine Airlines masih diberi kesempatan untuk terbang. Dia memakai alat kesehatan berupa masker yang menutup sebagian wajahnya. Meskipun tertutup, aura cantik tetap terpancar dari sorotan matanya. Dacera tampil menawan dengan setelan seragam Philippine Airlines. Rambutnya yang dicepol rapi mampu memberikan kesan anggun. Selain cantik, dia memang dikenal anggota kru yang terhormat. Tak heran, kabar kematiannya mengejutkan berbagai kalangan. Netizen pun ikut prihatin dengan kejadian naas yang menimpa wanita ini. Baca Juga: Sandiaga Uno Ingin Jadikan Bali Sebagai Destinasi Wisata Kemanusiaan “The truth will help you be peaceful. PRAY! (Kejujuran akan membantumu damai. Berdoa!)” ungkap @dov_doo. “This poor girl. Taken from our world, violently. You deserve justice. This never should have happened. (Ini gadis malang. Diambil dari dunia dengan kekerasan. Kamu pantas mendapatkan keadilan. Ini seharusnya tidak terjadi)” imbuh @yamilah.online. Tinggi dan ramping Sebelumnya, Dacera ini seorang penari dan model, bahkan sampai menjadi finalis di Mutyang Davao pada 2019. Dia pindah ke Manila untuk bekerja sebagai pramugari di Philippine Airlines pada tahun yang sama. Sekira 2 tahun, dia menemani banyak orang terbang ke seluruh dunia. Dacera memiliki tubuh yang tinggi dan ramping untuk mendukung pekerjaannya. Pesona seksinya terlihat jelas saat dia mengenakan seragam Philippine Airlines. Sambil menarik koper, dia menebarkan senyuman manis. Riasan wajah yang tebal dengan lipstik merah semakin mempertegas aura cantiknya. Kepergian wanita cantik ini meninggalkan duka mendalam, terutama di dunia penerbangan. Maskapai Philippine Airlines, tempat Dacera bekerja, mengenangnya sebagai pramugari yang profesional. Selamat jalan Dacera. Kedamaian dan keadilan selalu menyertaimu.