YOGYAKARTA tidak hanya dikenal dengan ragam kuliner khasnya yang lezat. Daerah berjuluk Kota Pelajar ini juga memiliki segudang aset wisata bahari yang mengagumkan. Tak heran jika Yogyakarta masuk dalam daftar destinasi wisata favorit pelancong selain Bali dan Lombok.

Bicara soal pesona Yogyakarta memang tak ada habisnya. Banyak tempat wisata yang menyuguhkan panorama alam cantik nan eksotis, dari tempat yang penuh dengan pepohonan hijau hingga hamparan pantai yang menyejukkan mata.

Dari sekian banyak pantai yang ada di Yogya, ada beberapa pantai yang memiliki pasir putih yang indah lho Okezoners. Berikut lima pantai dengan pesona pasir putihnya di Yogyakarta sebagaimana dilansir dari akun TikTok @liburandijogja.

1. Pantai Indrayanti

Pantai Indrayanti merupakan salah satu pantai yang terkenal di Yogya. Pesona pantai ini sangatlah elok dan letak pantai ini strategis. Hal tersebut menjadi daya tarik Pantai Indrayanti. Pasir pantai di sini berwarna putih dan para pengunjung dapat bermain pasir di tepi pantai. Jangan membuang sampah di lokasi ini jika tidak ingin terkena denda.

(Foto: Instagram/@pantai_indrayanti)

Pantai ini terletak di Gunungkidul, Yogyakarta dengan harga tiket masuk dan parkir Rp10.000 hingga Rp30.000. Anda juga dapat bermain jetski bertarif Rp250.000 per 15 menit. Selain itu, bisa juga bersantai-santai di gazebo Rp30.000 per unit, penyewaan payung pantai Rp20.000 per unit, dan sewa penginapan berkisar Rp100-350 ribu per malam.

2. Pantai Siung

Pantai Siung terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Lokasinya berada kurang lebih 70 km dari Kota Yogyakarta. Pantai ini dikelilingi tebing-tebing indah yang tinggi. Menariknya, Pantai Siung memiliki 250 jalur panjat tebing berstandar internasional.

(Foto: Instagram/@anggunfitri)

Harga tiket masuk yakni Rp15.000, namun jika Anda berencana untuk camping dan memakirkan kendaraan dalam waktu lama, akan dikenakan biaya tambahan.

3. Pantai Pok Tunggal

Masih berada di Gunungkidul, DIY, pantai pasir putih pertama di Yogya yakni Pok Tunggal. Meski lokasinya terpencil di balik bukit, objek wisata ini tidak pernah sepi dari pengunjung terutama saat weekend atau musim libur panjang.

Terdapat banyak aktivitas yang dapat Anda lakukan ketika berkunjung di pantai ini. Mulai dari kegiatan ringan, seperti berenang, berfoto, diving, snorekling hingga aktivitas ekstrem seperti rock climbing.

Anda hanya perlu mengeluarkan kocek Rp3.000-Rp10.000 untuk tiket masuk. Sedangkan biaya sewa area camping dikenakan berkisar Rp5.000-Rp10.000 per tenda setiap malamnya. Disarankan membawa peralatan camping sendiri karena penyewaan peralatan camping masih terbatas.

4. Pantai Wediombo Pantai Wediombo juga berada di Gunungkidul, Yogyakarta. Pantai Wediombo memiliki pasir yang putih dan halus. Penamaan Wediombo juga berkaitan dengan keberadaan pantai putih tersebut. Ditambah pantainya yang lumayan luas, jadilah pantai ini dinamakan Wediombo yang berasal dari bahasa Jawa berarti pantai yang berpasir luas. (Foto: Instagram/@donisy) Selain pasir yang menjadi daya tarinya, pantai ini memiliki banyak bongkahan batu karang yang tersebar di sekitaran pantai. Harga tiket masuk dan parkir Rp5.000-Rp10.000, sewa lahan camping Rp25.000 per tenda, sewa tenda dan peralatan camping Rp300.000 per malam, dan sewa penginapan mulai Rp200-400 ribu per malam. 5. Pantai Nguyahan Berlokasi di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Pantai Nguyahan mempunyai warna pasir putih dan lembut yang menambah keindahan di sana. Ketika air laut sedang surut, pengunjung akan disuguhkan pemandangan bebatuan karang yang indah. (Foto: Instagram/@hurint_) Anda cukup membayar Rp15.000 untuk masuk dan biaya parkir kendaraan. Di sana juga tersedia beberapa fasilitas untuk pengunjung, di antaranya toilet, warung makan dan sebagainya.