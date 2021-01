DUNIA penerbangan sedang berduka atas kepergian salah satu Pramugari Philippine Airlines, Christine Angelica Dacera. Unggahan foto dan keterangan yang dituliskan wanita yang akrab disapa Ica di Instagram langsung jadi sorotan netizen.

Christine Angelica Dacera ditemukan oleh temannya di bak kamar mandi City Garden Hotel, Makati, Filipina dalam keadaan tak bernyawa pada malam Tahun Baru 2021. Polisi menetapkan 11 orang tersangka yang disangkakan telah merudapaksa dan membunuh Christine Angelica Dacera pada malam kejadian.

Mengenang kembali pramugari cantik semasa hidupnya, Okezone merangkum beberapa potret terakhir si pramugari cantik Christine Angelica Dacera dari Instagram pribadi miliknya @xtinedacera. APa saja?

Natal pertama jauh dari rumah

Pada Jumat 25 Desember 2020, pramugari berusia 23 tahun itu mengunggah potret dirinya saat berada di balkon City Garden Grand Hotel. Pada saat itu juga ia sedang bersama beberapa teman lelakinya yang disebutkan dalam keterangan fotonya.

Ia tampak cantik dengan tank top bertali spageti berwarna hitam yang dipadukan dengan rok midi berwarna olive. Pada keterangannya, Ica menuliskan bahwa perayaan Natal pada hari itu merupakan perayaan natal pertamanya saat jauh dari rumah.

"First Christmas away from home💪🏻 (Natal pertama jauh dari rumah💪🏻)," tulis

Di unggahan ini, banyak warganet yang berkomentar, memberikan belasungkawa mereka terhadap pramugari ini.

"Berdoa untuk keadilan. 🙏 Saya harap hati nurani mereka tidak membuat orang yang melakukan ini kepada Anda tertidur. 🤬" tulis akun @youronlysunny.

"Beristirahatlah dengan tenang, semoga keadilan segera terwujud. Kamu tidak pantas meninggal seperti itu. Biarkan Tuhan menghukum mereka," komentar akun @gha_var.

Penerbangan terakhir di 2020 "Last flight for this one helluva year ✈️ (Penerbangan terakhir untuk satu tahun yang luar biasa ini✈️)," tulis Ica, panggilan akrab pramugari cantik ini pada unggahannya yang dipublikasikan Senin (28/12/2020). Dalam unggahannya tersebut, Ica berpose di pintu masuk pesawat Philippine Airlines yang memiliki logo peringkat "4 Star Airline" dari Skytrax. Baca Juga: Pramugari Cantik Tewas di Kamar Mandi Hotel Usai Rayakan Tahun Baru Ia tampak menggunakan masker putih, baju hazmat biru, sarung tangan biru, dan penutup kepala yang senada. Dari foto tersebut terlihat bahwa Dacera tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik sebelum penerbangan dimulai. Siapa sangka jika foto terakhir unggahannya tersebut menjadi benar-benar penerbangan terakhirnya. Sontak saja warganet langsung memenuhi kolom komentar akun Dacera dengan ungkapan belasungkawa. "Tenanglah, Tine. Terbang tinggi🕊🙏" tulis @jt*o1209. "Istirahatlah di surga, Christine. Keadilan akan ditegakkan," komentar akun @da*e.esg*er*a. (dwk)