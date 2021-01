NIA Ramadhani dan keluarga Bakrie terlihat sedang menikmati waktu liburan bersama keluarga di Dubai. Ia mengunjungi Dubai Desert demi menjajal quad biking di gurun pasir.

Beragam momen seru Nia Ramadhani saat liburan pun tampak dibagikannya lewat akun Instagram pribadi miliknya, @ramadhaniabakrie. Dalam unggahannya, Nia tampak cantik dengan tampilan kasualnya yang memadukan crop top hitam dengan celana ripped jeans, ditambah dengan jaket berwarna cerah.

"Quad biking in the desert! Terima kasih Tuhan, untuk another experience yang Nia dapat...🙏🏻🙏🏻🙏🏻" tulis Nia dalam keterangan unggahannya yang dipublikasikan pada (6/1/2021).

Menurut unggahannya, Nia telah mencoba salah satu aktivitas yang sangat wajib dicoba saat berkunjung ke Dubai Desert, yaitu quad biking.

Quad biking adalah sebuah sepeda motor yang memiliki empat ban besar, biasanya dipergunakan untuk offroad karena memiliki tekanan ban yang rendah. Quad biking disebut juga sebagai ATV atau all-terrain vehicle (kendaraan untuk segala medan). Untuk menyewa quad biking Dubai dikenakan biaya yang bervariasi, tergantung pada model, durasi, dan kekuatan kendaraan. Harga yang ditawarkan mulai dari 100 dirham atau sekiea Rp382 ribu hingga 1.600 dirham atau sekira Rp6,1 juta. Baca Juga: Wisata Seks di Dubai Tumbuh Subur, Buah Mesranya Hubungan UEA-Israel Sedangkan Dubai Desert atau Desert Safari sendiri merupakan salah satu destinasi unggulan di Dubai, Uni Emirat Arab yang menyajikan wisata petualangan seru di atas padang pasir Dubai. Selain mencoba mengendarai ATV, banyak aktivitas seru sekaligus menegangkan yang bisa dilakukan di Dubai Desert ini, mulai dari menikmati panorama gurun pasir, bermain selancar di atas pasir, menunggangi unta, hingga dune bashing dengan kendaraan 4WD.