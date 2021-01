PESAWAT Sriwijaya Air dikabarkan hilang kontak dan terjatuh di Kepulauan Seribu Pada Sabtu (9/1/2021) sekitar pukul 14.37 WIB. Ada salah satu potret pramugari, Oke Dhorrotul Jannah pun yang mencuri perhatian.

Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJY-182 jurusan Jakarta-Pontianak tersebut dikabarkan hilang kontak 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawat dengan jenis Boeing 737-524 tersebut diketahui mengangkut 62 orang penumpang beserta kru kabin.

Pramugari Oke Dhurrotul Jannah dikabarkan ikut masuk dalam manifest penumpang pesawat Sriwijaya Air SJY-182 sebagai ekstra kru. Diintip Okezone, laman Instagram pribadinya banjir ucapan duka.

Pramugari tersebut sempat memposting potret dirinya saat sedang berada di salah satu cafe yang berada di Bandung dan membubuhkan sebuah keterangan.

"YOU JUST HAVE TO LIVE, AND LIFE WILL GIVE YOU PICTURE📷" tulisnya dalam instagram pribadi miliknya, @okedhurrotuljannah.

Dalam foto tersebut, ia nampak cantik menggunakan sweater berwarna oren yang dipadukan dengan rok krem dan sepatu boots. Postingan terakhirnya tersebut dibanjiri komentar para netizen yang turut berbela sungkawa atas meninggalnya pramugari tersebut dalam insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. "Innalillahi," sebut seorang netizen. "Kak semoga baik-baik aja ya," sahut yang lain. Sayangnya tidak selang lama, saat ini pun Instagram pribadi Oke Dhurrotul dialihkan menjadi akun pribadi.