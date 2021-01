PRAMUGARI NAM Air, Oke Dhurrotul Jannah dikabarkan ikut dalam penerbangan Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJY-182.

Diketahui, Oke Dhurrotul menumpang Sriwijaya Air sebagai ekstra kru. Sebagai tambahan, maskapai NAM Air masih berada di dalam grup yang sama dengan Sriwijaya Air.

Satu hari sebelum ikut dalam penerbangan Sriwijaya Air itu, pramugari cantik itu sempat menambahkan cerita pada instagram pribadinya.

"The Best Time for New Beginning is Now" tulis @okedhurrotuljannah pada gambar yang diunggahnya.

Dalam gambarnya tersebut ia juga membuat sebuah papan petunjuk yang menunjuk ke segala arah dengan berbagai tulisan, seperti paradise, work, family, love, home sweet home, life, dan hope.

Unggahan terakhir Insta Story pramugari kelahiran 1998 itu cukup menyentuh hati. Apalagi ia juga menambahkan tulisan "Finally finished" dan stiker hati.

Selain itu, beberapa jam sebelum lepas landas, ia juga sempat mengunggah Insta Story berupa jalan yang mirip dengan jalan menuju ke Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta dan di sisinya seperti tempat parkir inap kendaraan di bandara tersebut.

Dalam unggahannya, ia juga membubuhkan sebuah kutipan dari Napoleon Hill yang berbunyi, "If you cannot do great things, do small things in a great way (Jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal hebat, lakukanlah hal-hal kecil dengan cara yang hebat)." Berdasarkan data dari FlightRadar, Pesawat Sriwijaya Air tersebut hilang kontak setelah sekitar 4 menit take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawat jenis Boeing 737-500 milik Sriwijaya Air dengan tujuan Pontianak tersebut hilang kontak sekitar pukul 14.39 WIB pada Sabtu (9/1/2021) di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu.