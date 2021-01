STAYCATION menjadi salah satu alternatif liburan masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19. Tren wisata ini cukup digandrungi karena dinilai lebih aman dari penyebaran virus corona.

Para pelaku industri perhotelan pun menyadari bahwa potensi bisnis tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendatangkan pemasukkan tambahan, meski nilainya tidak sebanding dengan income mereka sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Namun, demi membangkitkan kembali gairah pariwisata domestik, pelaku usaha perhotelan belakangan ini mulai menawarkan promo dan program menarik bagi pengunjung yang ingin menjajal sensasi staycation. Sebut saja RedDoorz.

​Platform multi-brand ​perhotelan dan akomodasi terbesar di Asia Tenggara ini telah meluncurkan program HygienePass sejak Juli 2020 lalu. Program tersebut memberikan sertifikasi untuk akomodasi dan perhotelan, terutama mitra properti RedDoorz, yang telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Baca juga: 3 Rekomendasi Tempat Ciamik Buat Staycation di Bogor

Dalam menciptakan standar protokol kesehatan, RedDoorz bekerja sama dengan Dr. Hermawan Saputra dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

Bahkan sebelum pemerintah mengumumkan program sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment (CHSE), RedDoorz secara proaktif menciptakan sertifikasi kebersihan sendiri bersama IAKMI.

(Foto: RedDoorz)

Hingga saat ini sudah ada lebih dari 700 properti RedDoorz di lebih dari 70 kota di Indonesia yang sudah melalui tahap audit dan berhasil mendapatkan sertifikasi HygienePass. Lantas seperti apa penerapan program HygienePass tersebut?

1. Perusahaan hotel harus mempertahankan beberapa langkah sanitasi dan kebersihan yang ketat setiap harinya seperti pemeriksaan suhu tubuh karyawan staf hotel dan tamu yang masuk.

2. Perusahaan hotel harus mengadopsi metodologi pembersihan khusus dan produk serta peralatan anti-bakteri yang digunakan untuk mendesinfeksi kamar dan area publik.

3. Perusahaan hotel harus mempraktikkam kebersihan umum yang lebih tinggi sehingga nantinya akan diberikan sertifikasi HygienePass oleh RedDoorz. Sertifikat HygienePass ini berlaku selama tiga bulan.

Selain program HygienePass, RedDoorz juga meluncurkan kampanye #AmannyaPASS pada awal Desember 2020. Kampanye ini sebagai solusi bagi ​traveler ​untuk memiliki liburan dan pengalaman menginap yang aman dan nyaman di tengah pandemi Covid-19.

"Dengan kampanye #AmannyaPASS, RedDoorz berkomitmen memberikan akomodasi yang terjamin keamanannya, baik dari segi kebersihan dan higienitas properti," ujar Country Marketing Director RedDoorz Indonesia, Sandy Maulana, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone.

Sandy menambahkan, Kampanye #AmannyaPASS bertujuan untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa mereka bisa berlibur dengan keamanan dan kebersihan akomodasi dan harga yang terjangkau.

Melalui kampanye ini, RedDoorz juga berupaya untuk membantu pemerintah Indonesia untuk memulihkan perekonomian industri pariwisata Indonesia dan mendukung para pemilik akomodasi untuk meningkatkan okupansinya.

Nah, bicara soal staycation dan dua kampanye yang diinisiasi RedDoorz, belum lama ini, Okezone berkesempatan menginap di salah satu mitra hotel mereka yang telah mendapatkan sertifikasi HygienePass yakni, Sans Hotel Puri Indah Jakarta.

Baca juga: 5 Tips Ciptakan Suasana Staycation Seru di Rumah





(Foto: RedDoorz)

Terletak di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, hotel ini menawarkan beragam pilihan kamar dengan rate yang cukup terjangkau. Mulai dari Twin room yang dibanderol Rp316 ribu per malam, Superior Room yang dibanderol Rp350 ribu per malam, hingga Suite Room yang dibanderol Rp384 per malam.

Untuk fasilitasnya, setiap kamar dilengkapi WiFi, TV kabel, perlengkapan mandi gratis, dan ruang tidur yang nyaman dan bersih. Di setiap ruangan hotel, mulai dari lobby, ruang santai, dan restoran pun juga disediakan hand sanitizer dan wastafel untuk cuci tangan.

Para petugas juga senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Sans Puri Hotel Indah dan RedDoorz dalam menciptakan rasa aman dan nyaman kepada para pengunjung. Secara keseluruhan, Sans Puri Hotel Indah Jakarta bisa jadi salah satu rekomendasi hotel bagi Anda yang ingin staycation bersama keluarga maupun teman.