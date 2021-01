SEORANG pembelanja di negara bagian Utah, Amerika Serikat terkejut ketika menerima uang senilai 1 dollar AS dengan gambar Sinterklas atau Santa Klaus di atasnya, bukan George Washington.

Khawatir uang kertas itu palsu, mereka mengirim foto uang tersebut ke otoritas terkait guna memastikan asli atau palsu. Namun ternyata, uang itu asli dan berlaku sebagai alat tukar legal di mana pun mata uang AS bisa digunakan.

Uang yang dikenal dengan nama Dollar Santa tersebut dikeluarkan oleh lembaga resmi AS dalam rangka promosi liburan khusus sejak tahun 1980-an. Berupa uang kertas pecahan USD 1 dan USD 2 reguler dengan gambar Sinterklas dan foto Presiden George Washington ada di bawahnya.

Pada era itu, saat musim liburan tiba, uang Dollar Santa sering dijadikan kado yang dikirim bersama kartu ucapan selamat liburan.

Santa Dollars terdaftar di Ltd First Editions, Inc. Artinya sudah memenuhi persyaratan Departemen Keuangan AS.

"Sejak 1985, Dollar Santa telah mengumpulkan puluhan juta dolar untuk berbagai amal di seluruh Amerika Serikat," bunyi pernyataan resmi lembaga tersebut seperti dilansir dari 9NEWS, Senin (11/1/2021).

Selama bertahun-tahun, berbagai seniman telah ditampilkan di uang Santa Dollar dan kartu ucapan liburan. Perusahaan mendorong seniman yang tertarik tampil untuk mengirimkan karya.

Perusahaan juga membuat Bunny Bucks untuk Paskah dan Cupid Cash untuk Valentines Day, di antara hari libur lainnya.

Tapi, perlu diketahui jika Okezoners mendapatkan uang Dollar Santa dan tidak ingin menyimpannya sebagai suvenir atau koleksi, maka Okezoners bisa melepaskan stiker Sinterklas yang menutupi gambar George Washington, sebelum digunakan sebagai alat tukar atau mata uang biasa.

