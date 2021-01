NEW Zealand atau Selandia Baru punya banyak sekali tempat wisata yang bisa dinikmati. Mulai dari pemandangan alam yang menakjubkan, budaya Māori yang kaya, ski kelas dunia hingga Lord of the Rings.

New Zealand terdiri dari dua pulau utama dan pulau-pulau kecil. Panjang wilayahnya 1.600 kilometer dan lebar 400 kilometer. Setiap wiayah di negara ini memiliki karakter yang berbeda.

Selandia Baru juga sering jadi lokasi syuting film-film produksi industri-industri hiburan terkenal di dunia. Jadi, negara ini adalah destinasi sempurna untuk liburan. Nah, sebelum pergi ke sana, Anda perlu tahu 12 fakta ini.

Berikut 12 hal yang harus diperhatikan traveller ketika berkunjung ke New Zealand seperti dilansir Okezone dari Escape :

1. Benda-benda ‘besar’ di New Zealand

New Zealand memiliki koleksi patung-patung dalam ukuran besar yang tersebar di seluruh pulau. Dan patung ini termasuk unik. Dalam perjalanan Anda ke Semenanjung Coromandel, Anda akan menemukan botol minuman Big L&P berukuran raksasa.

Foto excape.com.au

Dan saat berada di Te Puke yang merupakan ibu kota buah Kiwi di dunia, jangan lupa untuk berfoto dengan Buah Kiwi raksasa.

2. Banyak tempat bebas rokok

Jika Anda seorang perokok, Anda harus tahu bahwa di New Zealand banyak tempat umum yang bebas rokok. Anda mungkin akan dikenai denda jika merokok di tempat umum yang memiliki tanda jelas yang menyatakan bahwa hal itu tidak diterima.

3. Hormati Budaya Maori

Salah satu aturan terpenting untuk diingat saat bepergian ke New Zealand adalah menghormati penduduk asli, suku Maori, dan budaya mereka. Hargailah tradisi budaya mereka seperti salam hongi, kemudian tradisi melepas sepatu sebelum memasuki rumah suku Maori dan minta izin sebelum memasuki Marae (tempat pertemuan Maori).

Foto escape.com.au

4. Hargai satwa liar dari jauh

Hewan asli New Zealand seperti burung kiwi dan wētā sangat menarik dan sangat lucu apabila dilihat dari jarak dekat. Tetapi pastikan Anda menjaga jarak agar tidak membuat mereka stres. Satwa liar membutuhkan ruang mereka juga.

5. Kenali penduduk setempat

Orang-orang New Zealand yang biasa dikenal dengan orang Kiwi terkenal akan keramahannya dan kepribadian mereka yang santai terutama kepada wisatawan.

Hormati mereka dan ajaklah mereka ngobrol. Pasti mereka tidak akan keberatan untuk menceritakan semua hal tentang New Zealand.

Mereka pasti memiliki banyak hal untuk dibagikan tentang negara asalnya dan kemungkinan besar akan penasaran dengan negara Anda juga. Mulailah percakapan dan kenali penduduk setempat yang Anda temui.

6. Tawar menawar jarang dilakukan

Kecuali Anda berada di kawasan turis atau pasar. Harga barang yang ada di Kawasan turis lebih mahal karena umumnya upah minimum di daerah itu termasuk tinggi di New Zealand.

Orang orang lokal biasanya tidak menyukai orang yang gemar untuk mencoba dan menegosiasikan harga barang yang berbeda. Apalagi harga yang ditawar berbeda jauh dari harga asli. Wah, bisa kena marah Anda.

7. Perlindungan alam Penduduk Selandia Baru tidak main-main dalam hal biosekuriti dan mereka melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Meskipun jelas bagi para pengunjung untuk meninggalkan makanan dan tumbuhan apa pun, ada banyak barang lain yang dianggap berisiko oleh pemerintah Selandia Baru, termasuk obat-obatan herbal, perlengkapan mendaki, dan peralatan menyelam. 8. Jangan meremehkan toko roti lokal Di mana pun Anda berada, Anda tidak pernah terlalu jauh dari toko roti terkemuka. Jangan lupa untuk mengunjungi toko roti local juga, Okezoners. Kadang rasa toko roti local jauh lebih enak dan autentik daripada toko roti yang sudah terkenal. 9. Lindungi kulit Anda dari lalat pasir di pantai Terutama jika Anda mengunjungi pantai barat Pulau Selatan, berhati-hatilah dengan lalat pasir. Mereka dapat meninggalkan gigitan yang membuat kulit Anda gatal dan bengkak, Jadi, jangan lupa untuk mengoleskan obat nyamuk, dan jangan biarkan pintu atau jendela mobil terbuka di area yang dipenuhi lalat pasir. 10. Ada McDonalds paling unik di dunia Saat berada di Taupo, pastikan untuk mampir ke satu-satunya McDonalds di dunia dengan restoran yang ada di dalam pesawat yang sudah dinonaktifkan. Menu khas di McD itu adalah Kiwi Burger yang dapat di nikmati di dalam pesawat. 11. Bahasa gaul Kiwi Jika seseorang berkata, mereka ingin pergi ke ‘dairy’ artinya bukan mereka ingin pergi ke toko susu, namun mereka ingin pergi ke toko yang ada di ujung jalan sana. Dan jika Anda mendengar seseorang berkata bahwa mereka memakai ‘jandals’ artinya mereka sedang memakai sandal jepit. 12. Pelajari sedikit frase Maori yang mudah Saat mengunjungi New Zealand, Anda pasti akan mendengar dan melihat kata-kata dan frase asli Māori. Anda bisa sedikit-sedikit belajar sapaan dasar Māori (mihi) seperti 'Kia ora' berarti 'halo' dan 'Haere rā' berarti 'selamat tinggal'.