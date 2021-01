APAKAH Anda mengenakan baju khusus saat bepergian? Wajib membawa boneka penguin meskipun tersembunyi di tas jinjing? Atau Anda sangat obsesif membersihkan setiap inci dari kursi dan meja nampan sebelum Anda duduk?

Seperti halnya Anda, ada beberapa selebritis papan atas Hollywood yang masuk dalam kelompok “aneh”, terutama dalam hal bepergian.

Kebiasaan yang dikatakan aneh itu menjadi ritual khusus bagi mereka. Kira-kira siapa saja artis yang memiliki kebiasaan unik saat bepergian?

Dilansir dari InsideFlyer, Senin (11/1/2021), berikut artis-artis Hollywood yang punya kebiasaan unik saat traveling :

Jennifer Aniston

Aktris papan atas juga mantan istri Brad Pitt ini sangat percaya takhayul dalam hal penerbangan. Dikutip dari Los Angeles Times, saat Jennifer Aniston berjalan ke dalam pesawat, dirinya harus berjalan dengan kaki kanan terlebih dahulu dan mengetuk bagian luar pesawat. Menurutnya, Aniston selalu melakukan hal tersebut untuk keberuntungan.

Jennifer Aniston (inStyle)

Gwyneth Paltrow

Entah Anda suka atau benci, mantan istri vokalis Coldplay Chris Martin dan kurator Goop, Gwyneth Paltrow, memiliki kebiasaan khusus dalam hal bepergian. Dirinya akan menyemprotkan koloid perak ke seluruh bagian kursi, karena itu adalah anti bakteri dan anti virus alami.

Ibu dua anak ini juga mengkonsumsi suplemen yang mengandung banyak vitamin C dan memiliki paket magnesium dan kalsium. Gwyneth memasukkan suplemen itu ke dalam air karena menurutnya, magnesium benar-benar menenangkan sistem saraf.

Megan Fox

Aktris dan model Megan Fox adalah orang yang sangat gugup. Tapi bisa disembuhkan oleh "Oops! .. I Did It Again" atau "Baby One More Time". Diketahui bahwa Megan memiliki rasa takut terbang ketika berusia 20 tahun. Dia tiba-tiba menjadi sangat takut untuk naik pesawat.

Megan Fox (Instagram)

Megan memikirkan segala cara untuk menghadapinya karena tidak ingin mengalami serangan panik setiap kali naik pesawat. Seperti salah satu lirik lagu Milen Cyrus, "And a Britney song was on", Megan mendengarkan album Britney Spears untuk mengatasi serangan paniknya tersebut.

Hal ini membuat megan selalu memakai headphone ketika terbang karena dirinya berpikir akan baik-baik saja saat mendengar lagu Britney.

Kit Harington

Ingat Jon Snow? karakter Harington di Game of Thrones, yang menyebabkan bangak wanita maupun pria gemetar. Namun, hal itu tidak berlaku saat dia menaiki pesawat terbang.

Kit Harington mengubah pria kuat ini menjadi milquetoast. Kit memiliki beberapa jenis benda keberuntungan. Salah satunya yaitu pena keberuntungan yang dimilikinya sejak masih kecil.

Kit Harington akan membawa pena itu ke manapun dia pergi.

Kit mengaku ia juga memiliki sejenis OCD. Setiap kali naik pesawat, ia harus menyentuh bagian luar pesawat tiga kali sebelum masuk. Namun, Kit merasa, setiap kali terbang, rasanya semakin tidak wajar dan menjadi lebih gelisah.

Kim Kardashian Meski memiliki rombongan dan asisten pribadi untuk melakukan penawarannya, menurut Radar Online, Kim Kardashian tidak akan terbang dengan maskapai komersial. Dia hanya akan terbang secara pribadi, karena dia tidak ingin siapa pun menghakiminya jika dia memutuskan untuk keluar. Kim Kardashian (Instagram) Lauren Conrad Aktris kelahiran California dan perancang busana Lauren Conrad tidak pernah bepergian tanpa melupakan satu barang, jarum rajutnya. Saat bepergian, Lauren senang melalukan sesuatu dengan benang dan jarum rajut. Kegiatan yang dirinya lakukan saat berada di dalam pesawat membuat penerbangannya mendapatkan aksesori baru untuk diberikan atau dikenakan. Wah, bermanfaat sekali yang dilakukan Lauren. Lauren Conrad (forbes.com) Mayim Bialik Dikenal sebagai Dr. Amy Farrah Fowler di acara hit Teori Big Bang, ilmuwan saraf dan aktris yang gugup dan merasa tidak nyaman saat melakukan penerbangan ialah Mayim Bialik. Minyak esensial dengan wangi lavender untuk menenangkan diri dan meredakan rasa takutnya berada di pesawat. Tak lupa, penyumbat telinga, iPod Nano, dan juga beberapa permen vegan sebagai makanan yang menenangkan, jika dia takut berada di dalam pesawat. Alton Brown Apakah Anda pemilih makanan? Punya pantangan makanan khusus seperti pembawa acara Food Network? Alton Brown, memiliki solusinya. Tapi dengan cara yang agak berbeda, Alton melakukan hal-hal "aneh". Orang-orang mungkin akan membawa playlistnya, namun Alton tidak. Dirinya bepergian dengan membawa pembuat espresso, ketel listrik, dan blender kecil juga biasanya kaleng sarden. Dia memiliki ketel listrik portabel kecil untuk merebus air. Membawa blender kecil yang funky miliknya yang disebut Ninja karena ia mengaku akan makan banyak smoothie dan saya tidak pernah ingin menjadi korban makanan jalanan kotor. Jadi, dia memiliki tas kecil yang membawa ketiga barang tersebut hampir ke mana pun dia pergi. Kedengarannya seperti "tas kecil" yang sangat besar dan banyak barang ekstra yang tidak perlu untuk dibawa-bawa.