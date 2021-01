SELEBGRAM Anya Geraldine baru-baru ini liburan ke Pulau Bali bersama teman-temannya. Ia menyambangi Nirjhara di Tabanan dan menginap di resor mewah tersebut.

Anya Geraldine sempat berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Bali. Perempuan 25 tahun bernama lengkap Nur Amalina Hayati ini sempat.

Baca juga: Anya Geraldine Liburan ke Bali, Ini Deretan Tempat Wisata Dikunjunginya

menjadi perbincangan warganet usai terjatuh saat bersepeda di Tabanan.

Selama di Bali, Anya Geraldine membagikan serangkaian kegiatannya melalui Instagram @anyageraldine.

Salah satunya saat Anya berada di tempat penginapannya, Nirjhara. Ia memposting fotonya berada di resor tersebut dengan pemandangan asri di luarnya.

"Will never leave this bed baby (Tidak akan pernah meninggalkan tempat tidur ini sayang-red)" tulis @anyageraldine dalam keterangan foto seperti dikutip, Selasa (12/1/2021).

Melansir halaman resminya, Nirjhara Bali dibangun di tengah-tengah lingkungan hijau untuk menumbuhkan hubungan erat antara budaya leluhur Bali, dan pemandangan yang asri.

Baca juga: Tersangdung Video Porno, Intip Liburan Gisel dan Pacarnya

Resor ramah lingkungan ini menggabungkan kayu daur ulang dengan batu alam yang bersumber dari seluruh nusantara, dan atap sirap tradisional untuk menciptakan kesan yang mendalam.

(sal)