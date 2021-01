SETIAP pesawat akan take off, mungkin traveler bertanya-tanya kenapa ada kru bandara yang melambaikan tangan yang terlihat dari luar jendela. Pramugari Sisi Asih juga mengungkap artinya.

Ikut berduka dalam tragedi Sriwijaya Air SJ-182, banyak warganet yang tersentuh hatinya saat melihat unggahan video dari akun TikTok Pramugari Sisi Asih, @sisi.asih. Dalam video tersebut, terlihat dari jendela pesawat beberapa kru bandara melambaikan tangan ketika pesawat lepas landas.

"Lambaian tangan ini adalah sebuah penghormatan terakhir yang akan selalu melepas kepergian kami mengudara," ungkap Sisi Asih, beberapa waktu lalu.

Ramai komentar warganet yang tersentuh hatinya saat melihat video tersebut. Seperti yang diungkap @retnoramadhanti, "Nangis banget sama bapak yang melambai di luar."

Di awal video, Sisi Asih juga menampilkan cuplikan saat ia menarik koper dan juga menuliskan bahwa menarik koper tersebut seperti membawa sebagian besar dari hidupnya. Ia pun tak pernah lepas memanjatkan doa dan melaksanakan salat di dalam pesawat, demi keselamatan bersama.

"Entah berapa banyak do'a yang Kami panjatkan. Demi keselamatan & keamanan penerbangan agar Kami & para penumpang bisa kembali ke dalam pelukan orang yang tersayang. Apakah ini Our Last Goodbye? Entahlah. Flight Attendants don’t DIE, They just FLY HIGHER. Deep condolences for SJ-182," tulisnya.

(dwk)