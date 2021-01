BOGOR – Sepanjang tahun 2020 kemarin, staycation menjadi tren liburan aman dan sehat di masa pandemi. Memasuki tahun 2021, sejumlah penyedia layanan akomodasi kembali mengusung tema staycation sebagai salah satu promo yang gencar diberikan untuk para traveler yang ingin berlibur.

Salah satu tempat yang tepat untuk staycation, yaitu Lido Lake Resort by MNC Hotel --yang merupakan salah satu properti dari PT MNC Land Tbk (KPIG)-- yang berada di Lido, Bogor, Jawa Barat.

Resort ini menawarkan tempat menginap sekaligus berlibur dengan aman dan nyaman. Keindahan panorama hotel ini yang berada di tepi Danau Lido dengan pemandangan Gunung Salak dan Gunung Gede- Pangrango, bisa menjadi pilihan ideal untuk Anda bersama keluarga pergi berlibur.

Nah, penasaran bagaimana keseruan staycation di Lido Lake Resort by MNC Hotel? Catat, 3 alasan yang menjadikan hotel ini sebagai pilihan tepat untuk berlibur bersama keluarga atau pasangan di masa pandemi.

Baca Juga: Pramugari Sisi Asih Ungkap Arti Lambaian Tangan Kru Bandara saat Pesawat Take Off

1. Aman

Lido Lake Resort by MNC Hotel menjadi salah satu hotel yang aman untuk dikunjungi karena telah mendapatkan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability (CHSE) sesuai standar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Selain itu, resort ini selalu menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak minimal 1 meter), serta mengecek suhu tubuh untuk para tamu dan staf hotel.

2. Lokasi Strategis

Lido Lake Resort by MNC Hotel memiliki lokasi yang sangat strategis, bahkan dapat dicapai hanya satu jam perjalanan dari Jakarta melalui jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) yang telah terhubung dengan jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi). Dengan begitu, Anda tidak perlu menempuh perjalanan hingga berjam-jam untuk berlibur bersama teman atau keluarga.

3. Terintegrasi dengan Lido Adventure Park

Menariknya lagi, Lido Lake Resort by MNC Hotel terintegrasi dengan Lido Adventure Park, kawasan outbound terbesar di Asia Tenggara. Di sini, Anda bersama keluarga atau pasangan bisa menikmati petualangan seru dengan berbagai pilihan wahana aktivitas luar ruang yang sangat menarik, mulai dari flying fox sepanjang 300 meter, sky bike setinggi 20 meter, high rope, dan masih banyak wahana lainnya.

Bagi Anda yang berencana untuk berlibur di awal tahun ini, Lido Lake Resort by MNC Hotel menawarkan promo special staycation. General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi mengungkapkan promo ini bisa dimanfaatkan untuk staycation di akhir pekan atau work from hotel di hari kerja.

“Promo weekend staycation mulai dari Rp900.000 per malam dan promo weekday staycation mulai dari Rp800.000 per malam. Kedua promo tersebut sudah termasuk Deluxe Room untuk 1 malam dan breakfast untuk 2 orang,” ucap Dadi Mulyadi di Lido Lake Resort by MNC Hotel, Bogor, Senin (11/1/2021).

Periode pemesanan dan menginap berlaku mulai dari 3 Januari sampai 31 Maret 2021. Untuk waktu menginap promo weekend staycation berlaku pada hari Jumat sampai Sabtu, sedangkan promo weekday staycation berlaku pada hari Minggu sampai Kamis.

Yuk, booking dan nikmati keseruan staycation di awal tahun 2021 di Lido Lake Resort by MNC Hotel.

Untuk reservasi, hubungi 0251-8220922 atau WhatsApp langsung ke nomor 0822-1135-3797 atau Anda dapat mengunjungi www.lidolakeresort.com dan follow Instagram @lidolakeresort. Yuk staycation di Lido Lake Resort by MNC Hotel!

(dwk)