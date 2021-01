PESAWAT menjadi jenis transportasi paling cepat untuk bepergian ke luar kota atau luar negeri. Beberapa industri penerbangan pun menyandang status sebagai maskapai penerbangan termahal di dunia, dengan menawarkan fasilitas dan layanan yang mewah.

Ada harga tinggi yang harus dibayar untuk merasakan bepergian menggunakan maskapai termahal di dunia. Anda akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang lebih.

Pada kelas satu, tersedia ruang khusus untuk menjaga privasi penumpang pesawat. Fasilitas nan mewah juga diperoleh melalui kelas bisnis dengan ruang pertemuan yang dapat digunakan selama penerbangan.

Berikut ini 12 maskapai termahal di dunia yang Okezone rangkum dari Marketing91, Jumat (15/1/2021).

Etihad Airways

Etihad Airways memiliki perbedaan sebagai maskapai termahal karena penerbangan komersial yang menghubungkan dua kota internasional New York di Amerika Serikat dan Mumbai di India melalui Abu Dhabi. Harga tiketnya US$38.000 atau sekira Rp532 juta untuk sekali perjalanan.

Fasilitas mewah untuk para pemegang tiket kelas satu meliputi suite yang dipartisi dan layar televisi berukuran 23 inci. Anda juga dapat menikmati mini bar yang disediakan. Harga tiket maskapai termahal ini sudah termasuk private lounge, check-in dan chauffeuring dari dan ke bandara.

Lufthansa Airlines

Lufthansa Airlines dikenal sebagai maskapai termahal di dunia dengan fasilitas yang menakjubkan. Jika Anda bepergian dari New York ke Hong Kong, tiket pulang-pergi yang perlu dibayar seharga US$43.000 atau Rp602 juta untuk kelas satu, dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS.

Maskapai asal Jerman ini mempekerjakan kru asisten pribadi yang akan mendampingi perjalanan Anda. Layanan yang ditawarkan, seperti memasangkan pelembab udara dalam penerbangan, menyediakan perlengkapan mandi, dan makanan paling menakjubkan di pesawat. Kemewahannya luar biasa, membuat penumpang diperlakukan seperti bangsawan sepanjang perjalanan.

Singapore Airlines

Singapore Airlines identik dengan kemewahan dan layanan premium. Maskapai asal Singapura ini memenangkan penghargaan tertinggi sebagai World’s Best Cabin Crew, World’s Best First Class, Best Airline in Asia, dan World’s Best First Class Seat dalam penghargaan World’s Best Airline 2019.

Maskapai ini terbang ke 32 negara dan 62 tujuan di 5 benua. Anda perlu membayar S$23.000 atau setara Rp230 juta, dengan asumsi kurs Rp10.000 per dolar Singapura untuk kelas suite pada penerbangan Airbus A380. Setiap kabin dilengkapi pintu geser dan tirai jendela untuk privasi, kursi berbahan kulit, tempat tidur terpisah, dan TV LCD. Penumpang juga dapat menikmati santapan mewah dari seluruh dunia.

Cathay Pacific Airways

Cathay Pacific Airways terkenal dengan kenyamanan dan kemewahan. Maskapai asal Hongkong ini juga beberapa kali dianugerahi gelar World’s Best Airline. Sebuah tiket untuk perjalanan pulang-pergi dari Hong Kong ke New York di Amerika Serikat akan menelan biaya sekira US$26.000 atau Rp364 juta. Anda akan menikmati penerbangan 14 jam dengan pesawat Boeing 777-300ER yang fantastis.

Dengan biaya itu, penumpang kelas satu akan menikmati fasilitas area kabin yang luas. Anda juga akan mendapatkan layanan lainnya, seperti tempat tidur berukuran besar, televisi layar datar, dan pilihan makanan serta minuman anggur internasional selama penerbangan.

Emirates Airlines

Emirates Airlines telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Maskapai ini terbesar di Timur Tengah dan berpusat di Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. Anak perusahaan The Emirates Group ini memberikan fasilitas dan layanan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan penumpang dengan harga yang cukup mahal.

Jika Anda berencana terbang dari New York di Amerika Serikat ke Dubai, bersiaplah membayar US$28.000 atau sekitar Rp392 juta untuk perjalanan pulang-pergi. Kabin kelas satu pada maskapai ini memberikan lebih banyak privasi sehingga Anda tidak akan terganggu. Terdapat tempat tidur, shower spa dalam pesawat, santapan mewah kapan saja, dan bar. Akomodasi mewah ini tersedia di penerbangan A380 dan Boeing 777.

Qatar Airways Qatar Airways menjadi salah satu maskapai termahal yang menghubungkan 160 destinasi di 6 benua. Maskapai ini berbasis utama di Bandara Internasional Hamad dan telah mendapatkan status five star airlines dari Skytrax. Anda perlu membayar US$12.690 atau setara Rp177 juta untuk tiket pulang-pergi dari New York di Amerika Serikat ke Doha. Penumpang kelas utama akan menikmati berbagai penawaran eksklusif. Mulai hidangan khas hingga kotak perlengkapan (amenity kit) Bric dan pakaian tidur rancangan White Company. Qatar Airways akan melayani Anda dari check in sampai tujuan. Baca Juga: 2 Pesawat Gagal Landing di Bandara Supadio Pontianak British Airways British Airways menawarkan pengalaman terbang yang mewah, canggih, dan ultra-modern. Maskapai kebanggaan Inggris ini melayani penerbangan ke 183 destinasi dengan 276 pesawat. Jika Anda bepergian dari London ke New Delhi, tiket yang perlu dibayar US$5.000 atau setara Rp70 juta. Kabin kelas satu yang mewah menjadikan British Airways sebagai maskapai termahal di dunia. Fasilitas yang disediakan meliputi tempat tidur, TV sebesar 23 inchi dengan remote layar sentuh, setiap kursinya dilengkapi dua port USB, dan loker pribadi. Ada ruang tunggu eksklusif dan layanan makan sebelum penerangan. Anda juga akan mendapatkan produk perawatan kulit sebagai hadiah selamat datang. Korean Air Sesuai dengan namanya, Korean Air menjadi maskapai terbesar di Korea Selatan, yang beroperasi di 150 tujuan dengan 179 pesawat. Tiket kelas satunya seharga US$27.000 atau Rp378 juta untuk perjalanan dari New York ke Beijing. Maskapai ini akan memanjakan Anda dengan fasilitas dan layanan yang mewah. Korean Air menawarkan empat jenis layanan di kelas satu. Kabin luas memiliki kursi yang dapat direbahkan sepenuhnya dengan banyak ruang untuk kaki. Makanannya luar biasa dengan berbagai minuman anggur yang menyaingi menu restoran bintang lima. Hidangan oriental kerap disajikan sebagai sambutan hangat untuk para pelancong. Anda juga akan mendapatkan produk perawatan kulit, headphone Bose, piyama, dan sandal. All Nippon Airways All Nippon Airways berasal dari Jepang dengan kantor pusat di Minato, Tokyo. Maskapai ini menawarkan layanan penerbangan ke 97 tujuan dengan 233 pesawat. Sebuah tiket untuk sekali perjalanan dari New York ke Tokyo merogoh kocek sekitar Rp226 juta untuk kelas satu. Penumpang kelas satu akan mendapatkan perlakuan kelas dunia saat terbang dengan All Nippon Airways. Mulai layanan saat Anda tiba di bandara keberangkatan, dilanjutkan dalam pesawat yang mewah, lalu setelah kedatangan. Penampakan bagian dalam pesawatnya terlihat seperti kabin kereta. Setiap kabinnya dilengkapi tempat tidur datar dan lemari bersama dengan saluran telepon internasional. Baca Juga: Viral Curhat Sedih Anak Pramugari Gita Lestari, Korban Sriwijaya Air SJ 182 Japan Airlines Perjalanan pulang-pergi dari Los Angeles ke Tokyo dengan Japan Airlines memakan biaya US$16.078 atau Rp225juta. Seperti namanya, maskapai ini berbasis di Tokyo, Jepang, dan melayani penerbangan internasional di 92 destinasi. Anda akan ditawarkan keramahtamahan khas Jepang yang menawan. Maskapai ini memberikan fasilitas kelas satu berupa tempat tidur, selimut, ruang penyimpanan pribadi, dan TV 23 inci dengan port USB dan headset. Anda dapat memesan berbagai hidangan barat dan tradisional Jepang. Maskapai ini diketahui bekerja sama dengan koki Chikara Yamada dan Fumiko Kono untuk menyediakan santapan terbaik bagi penumpang. Ada juga bermacam jenis anggur, sake, dan minuman premium lainnya yang dapat nikmati. Qantas Airways Qantas Airways beroperasi di 85 tujuan dengan armada hampir 131 pesawat. Berbasis di Australia, Sydney, maskapai ini dianggap yang termahal di dunia. Tiket kelas satu dari Los Angeles di Amerika Serikat ke Melbourne di Australia seharga US$14.974 atau Rp209 juta. Maskapai ini menawarkan fasilitas kelas satu yang penuh kemewahan tanpa tanding. Anda dapat bersantai di lounge sebelum penerbangan dan menikmati perawatan spa sebelum lepas landas. Fasilitas di pesawat termasuk tempat tidur, layar LCD pribadi, koneksi Wi-Fi, dan piyama rancangan Martin Grant. Berbagai makanan ala Neil Perry juga tersedia setiap saat.