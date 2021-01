MENINGKATNYA kasus COVID-19 telah membuat banyak negara- memperketat bahkan mengunci perbatasannya. Warga diminta tetap di rumah dan wisatawan dari luar tidak diizinkan masuk, kalau pun boleh tapi dengan sejumlah persyaratan sangat ketat.

Menyikapi hal itu, banyak orang dan perusahaan berinisiatif untuk membuat virtual travel atau berwisata secara virtual. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang masih dapat merasakan sensasi liburan meski hanya di rumah saja.

Baca juga: 5 Jalan Tol dengan Pemandangan Indah di Indonesia, Nomor 4 Membelah Laut

Jelajahi dunia melalui rangkaian pengalaman virtual baru, mulai dari perjalanan pemandu online hingga festival film, mencicipi anggur hingga mengamati burung kini bukan hal tidak mungkin lagi.

Dilansir dari The Guardian, berikut 7 pengalaman wisata virtual terbaik bisa dicoba pada 2021 :

1. Mengunjungi Distrik Kanal yang Indah di Amsterdam

Suami-istri Ian dan Salomé telah merencanakan tur ke Amsterdam secara virtual. Perjalanan di Amsterdam dimulai dari toko cokelat artisanal mereka di distrik lampu merah De Wallen. Kemudian mereka dapat melihat kanal-kanal air dengan lampu-lampu yang indahnya sama seperti bukan virtual.

Tur ini diselenggarakan melalui ToursByLocals yang berbasis di Vancouver, yang telah meluncurkan lebih dari 150 pengalaman virtual sejak pandemi dimulai. Tur mencakup banyak tujuan dan topik, mulai dari berburu hantu di Kyoto hingga budaya Afrika-Amerika di Harlem.

Amsterdam, Belanda (Pixabay)

Sesi disiarkan langsung dan 100% biaya dapat ditukarkan dengan pembelian tur tatap muka mendatang dengan pemandu yang sama.

Wisata Amsterdam selama satu jam setiap hari Minggu mematok harga £ 70 atau sekitar Rp1.344.628 untuk enam layar.

“ToursByLocals sekarang memberikan tur berpemandu virtual yang memungkinkan Anda dapat bertemu dengan penduduk setempat dan menjelajahi kota baru, dari rumah Anda sendiri.” Tulis ToursByLocals di laman resminya

2. Mengikuti sauna es di Helsinki

Jika Anda mengikuti travel virtual ke Helsinki, pemimpin tur, Kati Pankka akan memandu Anda berkeliling sauna pribadi di tepi danau.

Pankka akan mengajak Anda menikmati ritual spa tradisional Finlandia termasuk berenang di es yang dikombinasikan dengan sauna di musim dingin yang mana dipercaya oleh penduduk setempat sebagai pendorong suasana hati dengan potensi manfaat kesehatan.

Helsinki, Finlandia (Shutterstock)

Tur ini adalah bagian dari peluncuran 15 pengalaman virtual interaktif yang baru-baru ini diciptakan oleh tim Petualangan Perkotaan Intrepid, yang dimaksudkan untuk membantu mendukung kelompok pemandu lokal selama pandemi.

Sesi dilakukan melalui aplikasi Zoom dalam waktu real time, Banyak di antaranya di rumah pemandu. Pilihan wisata lainnya termasuk seni dan meditasi Mandala di Delhi, dan memasak masakan ala Finlandia.

Pengalaman Helsinki (opsi tur grup) dipatok mulai dari £ 19,84 atau sekitar Rp381.106

3. Mengamati burung di Pantai Florida

Elang peregrine, pelikan, dan bahkan elang botak dapat ditemukan di pantai Tigertail di barat daya Florida. Laguna pasang surut dan dataran lumpur di Pulau Marco juga merupakan tempat persinggahan burung untuk migrasi musim dingin. Sekarang program pengamatan burung musiman bisa dilakukan secara online.

Baca juga: Spanyol Perpanjang Larangan Masuk Wisatawan dari Inggris hingga Februari

Selama tur edukasi 90 menit yang baru, rangkaian kehidupan burung yang berubah-ubah dapat dilihat secara real-time melalui teropong virtual yang ditempatkan di sepanjang pantai, dilengkapi dengan foto.

Sesi akan diadakan setiap bulan hingga April 2021, dipandu oleh ahli biologi Adam DiNuovo dari organisasi konservasi Audubon Florida, dan Collette Lauzau dari cagar penelitian Rookery Bay setempat.

Acara berikutnya adalah pada 16 Januari, dan bulan ini Anda dapat melakukan tur mengamati burung sembari melakukan aktivitas online lainnya selama Festival Burung Florida.

4. Menjelajahi Museum Mary Rose di Portsmouth

Lama Visit Portsmouth telah meluncurkan sejumlah tur virtual sejak dimulainya pandemi dan proyek terbarunya dijamin akan memikat Anda. Tur ini berupa fotosfer interaktif baru museum Mary Rose yang berputar 360 derajat.

Pengunjung dapat berjalan di sepanjang jalan setapak antara bangkai kayu kapal dan artefak yang ditemukan. Museum Mary Rose menyimpan koleksi artefak Tudor terbesar dari jenisnya di dunia dan kamera akan menjabarkan semua penemuan utama mulai dari kapal perang favorit Henry VIII melalui teknologi 360 derajat.

5. Menonton film di festival film New York secara Virtual

Banyak festival film akan menjadi virtual tahun ini, membuat bioskop pinggiran global lebih mudah diakses dari sebelumnya. Festival film Yahudi New York, yang dimulai minggu ini, akan menayangkan film dokumenter, film pendek, dan fitur dari Lincoln Center.

Film yang diputar termasuk Here We Are Nir Bergman, kisah mengharukan tentang seorang ayah dan putranya yang autis, dan Irmi, sebuah film dokumenter yang menginspirasi tentang kehidupan Irmi Selver, seorang pengungsi Yahudi yang meninggalkan kota asalnya Chemnitz di Jerman timur selama kebangkitan nazisme .

Tiket virtual nya sebesar $ 12 atau sekitar Rp170.227 untuk satu film dan $ 125 atau sekitar Rp1.773.206 untuk semua akses film.

6. Menelusuri jalan-jalan abad pertengahan Transylvania

Pemandu wisata Rumania Vlad Blaj menghabiskan musim panas lalu merekam tur virtual untuk perusahaan perjalanan kecilnya, Romanian Thrills. Dalam tur Mysteries of Medieval Braşov, peserta dapat berjalan-jalan dengan pemandu bersama Blaj melalui salah satu kota terpenting di Saxon Transylvania, ditambah dengan foto, ilustrasi, dan peta lama.

Meskipun direkam, tur mengikuti format interaktif yang memungkinkan peserta untuk memilih jalur yang berbeda di berbagai titik dalam rekaman, misalnya, peserta dapat memilih untuk wisata sejarah Gereja Hitam Braşov atau mencicipi kue cerobong asap tradisional Rumania di warung pinggir jalan dulu.

Tur serupa di Sighișoara akan diluncurkan pada akhir bulan ini, dan pada 30 Januari Romanian Thrills juga menyelenggarakan tur kapal pesiar secara virtual gratis di Lower Danube.

7. Mencicipi anggur vulkanik dari Lanzarote

Setelah enam bulan tanpa pekerjaan selama tahun 2020, Wine Tours Lanzarote sekarang menawarkan tur virtual dengan mengirimkan Vulcanic Wine nya ke negara-negara contohnya Inggris.

Pencicipan interaktif dilakukan hingga dengan lima anggur lokal dan dipandu oleh pemandu terakreditasi Wine & Spirit Education Trust menggunakan slide presentasi, foto, dan video.

Yang menariknya, perusahaan memiliki sesi pembuatan bir Lanzarote yang disiarkan secara langsung di Instagram. Tur yang berikutnya akan berlangsung pada 15 Januari.

Tur anggur virtual dipatok dengan harga £ 90 atau sekitar Rp1.724.590, ditambah £9 atau sekitar Rp172.459 masing-masing hingga tiga perangkat, dan £ 9 untuk setiap perangkat tambahan setelah itu. Anggur mulai £ 57 atau sekitar Rp1.092.240 untuk tiga botol, sudah termasuk pengiriman.