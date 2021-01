ALDHA Refa, istri dari Okky Bisma, pramugara yang menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 melepas kepergian sang suami tercinta.

Aldha Refa yang juga berprofesi sebagai pramugari mengantar kepergian sang suami ke peristirahatan terakhirnya. Okky Bisma dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Balekambang, Condet, Jakarta Timur pada Kamis, 14 Januari 2021 kemarin.

Dalam foto yang diunggah pada akun instagram pribadinya @aldharefa, terlihat ia sedang memeluk erat foto suaminya.

Dalam keterangan unggahannya tersebut, Aldha menuliskan rasa syukurnya karena banyak yang mendoakan kebaikan untuk mendiang suaminya.

"Sayanggg ... Alhamdulillah diperlancar sama Allah apihh .. Alhamdulillah banyak banget yg datang mendoakan apih .."

Tak lupa, ia mendoakan agar suaminya tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Apih tenang ya sayang di sana jagain amih terus .. tunggu amih di surga ya sayangg.. i love you apih ♥️"

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang telah bersikap baik pada mereka.

"Terima kasih teman2 kenal/ teman2 online yg tersayang yg super super baikk bangett sm saya sama suami..♥️ Alhamdulillah .. khususon Okky Bisma bin Supeno hendy kiswanto Alfatihah .."

Unggahan Aldha Refa yang baru diunggahnya beberapa jam lalu langsung ditanggapi oleh para pengikutnya.

"Yang sabar ya kak, semangaatt kakkk ❤️✨✨✨" tulis akun @afzzaa_.

"Yang kuat ya kk cntikkk🥺🤍🤍,Kkaaa haruss tetapp semangatt ya ! banyak yg syg sm kk refaaa😘, We love you so much kk cntikkkk🤍, Semoga alm kak okky tenang dialam sana🥺🙏🙏🙏" tulis akun @lhyaaaputriii_.

"Alfatihah🙏🏻 semangat kak, kk bisa jalanin ini semua karna Allah gabakal kasih cobaan diluar batas kemampuan hambanya💖 sabar dan tabah ka, Allah sayang kak oky🥺" tulis akun @chlseyyyyy.