2020 menjadi tahun paling sulit dilewati. Gaya hidup mendadak berubah karena pandemi virus corona atau Covid-19. Pandemi juga berimbas pada kegiatan berpergian atau traveling. Meski begitu, traveling masih menjadi salah satu kegiatan yang paling diminati oleh masyarakat dunia.

Baik itu berpergian ke tempat wisata lokal, maupun berkunjung ke luar negeri. Tentunya tanpa melupakan protokol kesehatan, ya!

Bila Anda bingung menentukan destinasi liburan selanjutnya, Condé Nast Traveler telah mengumumkan 10 negara terbaik yang dapat dijadikan tujuan berlibur. Peringkat ini didapat dari para pembacanya yang memberikan ulasan mereka selama berlibur di negara-negara tersebut.

Berikut 10 peringkat teratas dalam kategori 'The Best Countries in The World' versi majalah travel dan gaya hidup asal Amerika Serikat, Condé Nast Traveler:

1. Italia

Italia disebut sebagai pemenang abadi di kategori negara terbaik di dunia versi majalah Condé Nast Traveler. Pasalnya, negara yang berbatasan dengan Prancis dan Swiss ini tidak pernah angkat kaki dari daftar tersebut.

2. Sri Lanka

Meskipun tergolong negara yang kecil, siapa sangka bahwa Sri Lanka mampu membuat para pelancong terkesima? Dengan situs sacral yang tak terhitung jumlahnya, perairan biru Kristal, dan perkebunan hijau yang indah, Sri Lanka berhasil naik dari peringkat ke-4 menjadi runner-up pada periode ini.

Baca juga: Pemerintah Bakal Bangun Museum Sejarah Keislaman di Aceh

3. Portugal

Posisi ketiga ditempati oleh Portugal, negara tertua di Eropa. Negara ini terkenal dengan bangunan-bangunannya yang berarsitektur megah dan sarat akan nilai sejarah.

4. Jepang

Perwakilan benua Asia yang pertama adalah Jepang. Efisiensi perjalanan kereta api Jepang yang legendaris menjadikannya impian untuk berkeliling dan melihat-lihat pemandangan.

5. Yunani

Siapa yang tidak mengenal Santorini? Pulau yang merupakan bagian dari negara Yunani ini menjadi salah satu tujuan utama untuk melakukan honeymoon. Selain itu, Yunani juga dikenal dengan reruntuhan kuil megah yang menjadi bukti bahwa dulunya Yunani merupakan 'Negeri Para Dewa'.

Baca juga: 4 Destinasi Wisata Bernuansa Eropa di Solo, Nomor 1 Bekas Pabrik Gula

6. Indonesia

Sedangkan peringkat ke-6 ditempati oleh Indonesia. Hal ini menjadi pembuktian bahwa keindahan tempat-tempat wisata di Tanah Air tidak kalah dengan mancanegara, dan telah diakui oleh dunia. Indonesia menjadi tujuan wisata baru bagi para perantau karena keberadaan resor-resor modern, pantai terpencil yang indah namun belum banyak terjamah manusia, serta kuil-kuil menakjubkan yang sarat akan nilai sejarah. Makanan-makanan khas Indonesia yang beragam pun menjadi daya tarik tersendiri.

7. Thailand Negeri Gajah Putih ini paling banyak dijadikan tujuan wisata para backpacker. Kombinasi antara keramaian kota Bangkok, budaya, situs bersejarah, serta wisata kuliner yang tidak ada matinya membuat Thailand menjadi negara favorit para pelancong. 8. Afrika Selatan Kepopuleran wisata safari yang ditawarkan menjadikan Afrika Selatan menempati peringkat ke-8 negara terbaik versi majalah Condé Nast Traveler. Baca juga: 8 Hal yang Wajib Diketahui Sebelum Traveling ke Korea Utara, Awas Kena Sanksi! 9. Vietnam Satu lagi negara di Asia Tenggara yang masuk 10 besar negara terbaik di dunia, yaitu Vietnam. Serupa dengan Thailand, Vietnam juga menawarkan wisata kuliner yang begitu beragam dan budaya yang semarak. Sementara di luar pusat kota, kondisi alam yang indah dan kuil-kuil suci. 10. Meksiko Meksiko dikenal sebagai destinasi pertama orang-orang Amerika yang baru memulai hobi travelling-nya. Di sana tidak hanya ada perkotaan bersuasana meriah, melainkan juga wisata alam dan tempat-tempat wisata bernilai sejarah tinggi. Untuk pecinta makanan pedas, berwisata kuliner di Meksiko juga dapat menjadi pilihan terbaik.