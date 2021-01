PASANGAN selebriti Tanah Air, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu sempat liburan bareng ke Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Padahal, dua sejoli itu sempat diterpa kabar putus. Namun kabar kandasnya kisah mereka sepertinya terpatahkan begitu saja oleh keduanya lewat momen-momen kebersamaan yang mereka bagikan di media sosial.

Momen mesra pasangan yang sedang kasmaran tersebut terpampang di kedua akun instagram milik mereka dan channel YouTube milik Atta.

Dihimpun Okezone dari akun Instagram @attahalilintar dan @aurelie.hermansyah serta channel YouTube Atta, berikut sejumlah tempat yang disambangi keduanya:

Lelewatu Resort

Lelewatu Resort merupakan salah satu resort mewah yang berada di Sumba. Resort yang terletak di tebing yang menghadap ke Samudra Hindia ini menyajikan pemandangan laut lepas yang indah dan hutan hujan lebat seluas 10 hektare.

Di resort ini, Atta dan Aurel bertemu dengan pasangan artis fenomenal, Rizky Billar dan Lesti Kejora yang juga ternyata menginap di resor mewah ini.

Kampung Adat Ratenggaro

"If the whole worlds was watching i'd still dance with you ❤️" tulis Aurel.

Berpose candid di depan rumah tradisional adat Sumba, Atta dan Aurel tampak saling menggenggam tangan satu sama lain dan saling bertatapan.

Ratenggaro berasal dari kata rate (kuburan) dan nggaro atau gaura, yaitu nama suku yang pertama kali tinggal di kampung ini.

Makanya, ketika memasuki Desa Ratenggaro, wisatawan tidak hanya disuguhi oleh pemandangan rumah adat saja, namun juga diperlihatkan kuburan batu kawasan tersebut.

Kampung adat ini terletak di Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Danau Weekuri

Wekuri Lagoon atau Danau Weekuri juga merupakan destinasi wisata yang dikunjungi oleh Atta dan Aurel.

Di Danau Weekuri ini, keduanya berkeliling danau menggunakan sampan yang dibantu oleh warga sekitar.

Danau yang memiliki warna hijau kebiruan ini sangatlah unik karena airnya terasa asin. Air asin ini masuk dari celah bebatuan yang berada di gugusan karang sekitaran danau.

Selain dapat menjelajahi Danau dengan sampan, wisatawan yang datang juga bisa bermain air, berenang, meloncat ke dalam air, hingga menikmati dan menjelajahi keindahannya dari atas bebatuan yang mengelilingi danau ini. Danau ini terletak di Desa Kalenarogo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pantai Watubela Tebing-tebing tinggi yang mengelilingi ini menjadi ikon utama yang dimiliki oleh Pantai Watubela. Tebing-tebing tinggi tersebut didominasi oleh batuan kapur yang menambah warna keindahan Pantai. Untuk menuju Pantai, para wisatawan harus turun dari atas tebing terlebih dahulu karena pantainya terletak di bawah tebing. Di pantai ini, Atta mencoba masuk ke dalam goa yang berada di bawah tebing batu kapur putih itu. Goa tersebut merupakan goa yang tersembunyi dibalik indahnya pemandangan pantai dan tebing-tebing tinggi Pantai Watubela. Namun karena terlalu berbahaya, Atta dan yang lainnya hanya sekadar melihat sebentar keindahan goa tersebut. Pantai Watubela sendiri terletak di Patiala Bawa, Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Bukit Sumba "Best Travel partner.. Semoga 2021 Kita bisa berpetualang bersama.. sampai punya banyak anak.. 😎" tulis Atta. Terlihat Atta dan Aurel berpose mesra dengan latar belakang perbukitan alam Sumba yang luar biasa indahnya. Sumba mendapatkan julukan Negeri Seribu Bukit karena banyak perbukitan yang menambah pesona keindahan alam pulau ini. Bukit di Sumba yang menawarkan sejuta keindahan panorama, di antaranya Bukit Tenau, Bukit Wairinding, Bukit Tanarara, Bukit Mondu dan Bukit Lendongara.