SEORANG wanita yang mengaku berasal dari Amerika Serikat keturunan Afrika, memicu perdebatan sengit di dunia maya pada Minggu, 17 Januari 2021. Ia mengajak para WNA pindah ke Bali di masa pandemi Covid-19.

Ya, cuitan wanita pemilik akun Twitter @kristentootie viral, setelah ia menulis sebuah utas tentang kepindahannya ke Bali. Ia juga mengajak orang asing pindah ke Bali pada saat pandemi Covid-19.

Sang pemilik akun, Kristen Gray, menceritakan pengalamannya menuju Bali setelah kehilangan pekerjaannya pada 2019 lalu bersama kekasih perempuannya. Awalnya mereka memutuskan untuk mencoba tinggal di Bali selama enam bulan dan bekerja sebagai seorang desainer grafis.

Setelah menghasilkan uang, mereka berhasil tinggal di sebuah "rumah pohon". Persoalan muncul saat Gray membandingkan biaya hidup di Bali yang hanya 400 dolar Amerika atau sekira Rp5,6 juta untuk menyewa sebuah rumah dengan menyewa sebuah apartemen studio di Los Angeles sebesar 1.300 USD atau sekira Rp18,3 juta.

Baca Juga: Benteng Vasternburg Disulap Jadi RS Lapangan Covid-19

Sudah lebih dari setahun mereka tinggal di Bali. Dalam cuitannya, Gray mengatakan bahwa mereka menjalani "gaya hidup yang lebih baik" dan menambahkan bahwa Bali adalah "obat yang sempurna" untuk kesehatan fisik dan emosionalnya.

Ditambah, Gray membuat perincian beberapa manfaat hidup di Bali.

"Beberapa keuntungan pindah ke Bali:

- Keamanan

- Biaya hidup rendah

- Gaya hidup mewah

- Ramah dengan queer (LGBT)

- Komunitas Kulit Hitam di Bali" tulis Gray dalam kicauannya.

Di akhir kicauannya, ia mempromosikan ebook 'Our Bali Life is Yours' yang membantu orang lain menggapai mimpi yang sama. Buku tersebut ia jual seharga 30 USD atau sekitar Rp400 ribu.

Persoalan bertambah lagi ketika ia membuat cuitan kalau mereka memiliki agen visa khusus dan memberikan cara agar bisa masuk ke Indonesia saat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Selama PPKM, Duh Jumlah Pendaki Gunung Lawu Paling Banyak 50 Orang

Cuitannya tersebut membuat geram pengguna Twitter yang membacanya. Setelah cuitannya viral, Kristen Gray mengunci akun Twitternya. Namun salah satu pengguna Twitter ada yang membagikan tangkapan layar tentang cuitan Gray tersebut.

Banyak juga warganet yang membuat cuitan untuk menanggapi hal ini. "Ngomongin Kristen Gray, udah seharusnya turis asing masuk ke Bali dengan nominal visa yang tinggi," cuit seorang netizen.