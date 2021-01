TAHUN yang baru tentu identik dengan semangat dan harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Dapat berkumpul dengan keluarga besar, teman, dan orang-orang spesial atau mengunjungi destinasi impian merupakan beberapa hal yang diharapkan oleh sebagian masyarakat setelah melalui tahun yang penuh dengan tantangan.

Tahun 2021 juga merupakan tahun untuk menciptakan momen indah bersama orang-orang yang berharga di destinasi favorit Anda. Sejumlah penyedia layanan akomodasi di berbagai kota mulai memberikan beragam promo menarik yang bisa digunakan untuk liburan ala staycation, salah satunya di Oakwood Hotel & Residence Surabaya, Jawa Timur.

Di Oakwood Hotel & Residence Surabaya menawarkan akomodasi untuk staycation yang aman dan nyaman dengan kamar yang luas. Selain itu, dilengkapi dengan dapur modern dan ruang makan yang akan memberikan keleluasaan ketika berkumpul bersama keluarga.

Oakwood Hotel & Residence Surabaya belum lama ini juga merilis program “Oakwood Clean360” yang merupakan sebuah komitmen untuk menghadirkan akomodasi yang aman dan nyaman secara menyeluruh.

Menurut General Manager Oakwood Hotel & Residence Surabaya Subendi, Oakwood Clean360 mengutamakan tiga pilar utama. Pertama, meningkatkan standar operasional secara berkelanjutan. Kedua, menyediakan tempat yang aman bagi para tamu, dan ketiga, menghadirkan kesejahteraan bagi karyawan.

“Program ‘Oakwood Clean360’ menjadi komitmen kami dalam memberikan layanan terbaik untuk Anda yang ingin menikmati staycation di Kota Surabaya. Tentunya keamanan dan kenyamanan sesuai dengan standar protokol kesehatan menjadi prioritas utama yang akan terus kami tingkatkan,” ucap Subendi di Surabaya, Senin (18/1/2021).

Nah, untuk Anda yang ingin menikmati pengalaman menginap di salah satu hotel bintang 5 terbaik di Surabaya, dapatkan penawaran khusus Light Up The New Year di www.oakwood.com/hotel-residence-surabaya atau hubungi 031 288 0388 untuk informasi lebih lengkap. Ayo booking sekarang dan nikmati keseruan staycation di Oakwood Hotel & Residence Surabaya!

