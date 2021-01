INDUSTRI hiburan Thailand berkembang pesat. Popularitasnya bahkan sampai ke Indonesia. Terlebih semenjak masa pandemi COVID-9, banyak orang yang membiarkan diri di rumah dan mengisinya dengan nonton film. Hal ini menjadi cikal-bakal semakin besarnya fandom Thailand di Indonesia.

Industri hiburan Thailand lebih dikenal dengan drama dan film, dibandingkan musiknya. Beberapa film seperti Crazy Little Thing Called Love, Friendzone, atau drama Hormones The Series, The Gifted The Series, dan My Ambulance The Series banyak digemari oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Film atau drama Thailand kebanyakan mengambil lokasi syuting di dalam negeri. Lokasi-lokasi ini pun jadi destinasi wisata. Ada juga tempat yang menjual berbagai pernak-pernik kaitan dengan film.

Berikut ini 5 destinasi wisata di Thailand yang pernah menjadi tempat syuting film atau drama, dirangkum Okezone dari beberapa sumber :

1. Gedung GMM Grammy

Jika Korea Selatan punya SMTOWN, YG, atau JYP, Thailand punya GMMTV. GMMTV merupakan anak perusahaan GMM Grammy yang menjadi salah satu rumah produksi televisi dan agensi artis bergengsi di Thailand. Banyak aktor dan aktris ternama Thailand lahir dari agensi ini.

GMM Grammy Thailand (officespacebangkok.com)

Bagi para penggemar drama maupun film Thailand, Gedung GMM Grammy adalah tujuan wajib untuk disambangi. Di sini, Anda bisa membeli pernak-pernik resmi dari idola maupun drama kesayangan Anda. Malah tak jarang, Anda juga bisa bertemu dengan artis idola Anda langsung, lho. Karena gedung ini juga merupakan kantor dari artis-artis tersebut.

2. Jembatan Rama VIII

Pernah menonton film Seven Something atau serial TV Thailand Sotus The Series? Nah, salah satu lokasi syutingnya adalah di Jembatan Rama VIII. Jembatan ini resmi dibuka pada 20 September 2002. Jembatan yang panjangnya sekitar 2,45 kilometer ini terbentang di atas sungai terbesar di Thailand, yaitu Sungai Chao Phraya.

Waktu terbaik mengunjungi jembatan ini pada sore menjelang malam, karena pemandangannya sangat cantik dengan matahari mulai meredup kemudian terlihat gemerlap lampu kota yang megah.

Sembari berjalan-jalan, Anda bisa menikmati udara segar sembari berfoto dengan latar jembatan megah yang dihiasi lampu warna-warni ini.

3. Wat Arun

Wolf (2019) salah satu drama yang diperankan oleh sederet aktor Thailand berbakat ini menjadikan objek wisata paling terkenal di Thailand, Wat Arun, sebagai lokasi syutingnya.

Wat Arun di Bangkok, Thailand (Freepik)

Wat Arun lebih dikenal sebagai Wat Chaeng, terletak di tepi barat Sungai Chao Phraya. Kuil ini merupakan bangunan suci paling memukau di Bangkok yang memiliki arsitektur unik dan memesona.

Anda bisa mengunjungi Wat Arun dengan menaiki perahu dari Kuil Fajar ke dermaga 8. Tiket yang harus dibayarkan untuk menaiki perahu ini cukup murah, uakni sekitar 3 baht. Wat Arun buka setiap hari mulai pukul 08.30 hingga 17.30.

Pada mahal hari, Wat Arun menyuguhkan pemandangan yang sungguh cantik. Berfoto di sana tentu akan membuat feeds Instagram Anda jadi lebih menarik.

4. Universitas Rangsit Jika Anda sering menonton drama Thailand yang mengangkat tema romansa mahasiswa, pasti sangat tidak asing dengan Universitas Rangsit. Drama Thailand memang kerap kali menggunakan bangunan universitas sebagai lokasi syutingnya dan salah satu universitas yang paling sering dimanfaatkan adalah Universitas Rangsit. Universitas ini dibuka untuk umum, jadi Anda bisa mengelilingi kampus sambil berfoto di sudut-sudut yang sering muncul di drama. Tetapi, jangan lupa menggunakan pakaian yang sopan, ya! 5. Rod Fai Night Market Thailand dikenal dengan kehidupan malamnya yang gemerlap, juga berbagai pasar tradisional yang asyik untuk dikunjungi. Harga barang-barangnya yang murah dan berbagai makanan khas Thailand yang unik bisa Anda dapatkan di sana. Salah satu pasar malam yang dikenal di Thailand adalah Rod Fai Market. Rod Fai Market merupakan sebuah pasar yang khusus menjual barang-barang vintage. Kualitas barang yang dijual di sana membuat Rod Fai Market tidak hanya jadi tempat favorit masyarakat biasa berburu barang-barang antik, melainkan artis terkenal juga. Jangan melupakan ke Rod Fai Market jika berkunjung ke Thailand, Okezoners! Siapa tau bisa bertemu idola Anda sedang membeli kaos vintage.