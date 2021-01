SERING ngidam makanan Korea gegara nonton drama Korea? Enggak perlu khawatir, di sekitar Jakarta banyak restoran Korea yang menyajikan hidangan asal Negeri Ginseng loh!

Umumnya sajian makanan Korea adalah ayam goreng, mi, sup yang dimasak dengan bumbu pedas. Enaknya lagi disantap selagi panas dan berlumur bumbu tebal nan menggiurkan.

Lantas di mana ya Anda bisa menemukan menu makanan Korea yang mirip di drama Korea? Ditulis Okezone, Rabu (20/1/2020), intip ulasan selengkapnya berikut ini.

K-Mart

K-Mart adalah toko yang menyediakan berbagai macam street food ala Negeri Ginseng. Mulai dari odeng, tteokpoki, ramyeon, dan masih banyak lainnya. Tak perlu khawatir, di sini pelayan akan membedakan menu-menu yang non-halal dan yang halal. Sementara kursi yang ada tidak bisa membendung banyaknya pengunjung, terjadilah antrean yang mengular. Tapi pesanan tetap bisa dibawa pulang. Berada di Grand Wijaya Center, Blok H Nomor 42-44. Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, buka dari pukul 10.00-18.00 WIB.

Ttoekntalk

Restoran Tteokntalk bertempatan di Pasar Modern Bintaro, Blok RC Nomor 1, Jalan Bintaro Utama (Bintaro Sektor 7), Tangerang Selatan. Di sini tersedia menu-menu makanan yang biasa dilihat pada drama-drama Korea. Seperti rabokki, jajangmyeon, kimchi jjigae, beef bulgogi, japchae, dan makanan ringan lainnya.

Serta ada satu hidangan yang nampaknya diburu K-Lovers saat berkunjung ke restoran ini. Yakni menyantap sundubu jjiggae. Hujan-hujan gini enak deh!

"Buat kalian yang udah pernah datang ke @tteokntalk , pasti udah gak asing deh sama ini! “sundubu jjiggae", atau korean soft tofu stew!. Dibuat dengan tahu sutera sebagai bahan utamanya, sup yang juga dilengkapi dengan kerang, remis, gurita, dan telur ini nantinya dimasak dalam “ttukbaegi” , dan sangat nikmat tentunya disajikan panas panas," tulis keterangan Instgram @tteoktalk.

Menu makanan di restoran ini berkisar di harga Rp50.000 per orang. Buka setiap hari dari pukul 11.00-21.00 WIB.

Pochajjang Korean BBQ

Pochajjang Korean BBQ adalah salah satu restoran AYCE atau All You Can Eat yang patut dicoba. Daging BBQ-nya tersedia dalam beberapa macam varian rasa. Selain itu, ada juga beberapa makanan pendamping lainnya. Berada di Jalan Soleh Iskandar Nomor 28, Bogor, yang ternyata sudah buka cabang juga di mana-mana. Restoran yang digadang-gadang selalu ramai pengunjung ini selalu menimbulkan waiting list setiap harinya. Tapi pengunjung tetap bisa membawanya pulang atau menggunakan layanan pesan antar.

Reddog

Reddog ini merupakan spesialisnya jajanan corndog. Jajanan yang sedang hits ini, menjadi salah satu makanan yang sedang dicari-cari. Di sini pengunjung bisa menikmati corndog dengan 6 macam pilihan homemade sauce. Anda bisa langsung dikunjungi ke outletnya yang berada di Trans Studio mall Cibubur, Lantai LG, Jalan Raya Alternatif Cibubur Nomor 230, Cimanggis, Depok.

Halo Dakgalbi

Seperti nama restorannya, dakgalbi merupakan hidangan ayam tumis pedas. Disajikan dalam sebuah loyang bundar yang besar dan dimasak langsung di meja pengunjung. Langsung saja dikunjungi ke alamat Summarecon Mall Bekasi, Lantai 3, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Utara. Buka setiap hari dari pukul 10.00-22.00.