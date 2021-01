MIA Tresetyani, pramugari Sriwijaya Air yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Meskipun telah dimakamkan di pemakaman Kristen Mumbul, Bali, kesedihan dan duka mendalam masih terus dirasakan temannya, salah satunya Ella Oktavia.

Mia telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Humas Polri pada Kamis 14 Januari 2021 dan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Proses pemakaman juga berjalan lancar.

Ella Oktavia mengungkapkan kesedihannya lewat video di TikToknya @mauudisayang. Di video tersebut juga terdapat tangkapan layar chat terakhir ia dan Mia.

Saat mendengar bahwa Mia menjadi korban jatuhnya pesawat, Ella Oktavia merasa tidak percaya bahwa perempuan yang ia panggil ‘kaka’ tersebut pergi secepat meninggalkannya secepat itu. Namun Ella mengaku bahwa ia sudah ikhlas untuk melepas kepergian Mia untuk selamanya.

“Sumpah masih ga nyangka kalo kaka ninggalin kita semua secepat ini, meskipun pertemuan kita singkat tapi aku udah ngerasa sayang banget sama kaka, tapi Tuhan lebih sayang ka mi” tulisnya di video TikToknya pada 15 Januari 2021.

“Tapi Insyaallah kita semua ikhlas ka mi, semoga ka mi tenang ya” tambahnya.

Di video tersebut, Ella juga mengunggah chat dengan Mia pada tahun 2017 ketika Ella sedang melaksanakan Medex. Dikutip Okezone dari laman Sekolah Pilot, Medical Examination (Medex) adalah istilah dari tes kesehatan bagi calon siswa penerbang/pilot.

Medex tidak hanya dikhususkan bagi calon siswa saja, tetapi juga bagi para pilot, pramugari/pramugara serta flight engineer/teknisi yang dalam pekerjaanya berhubungan dengan pesawat udara secara langsung. Di chat tersebut, Mia mengingatkan kepada Ella dan teman temannya untuk makan makanan yang bergizi dan selalu menjaga kesehatan.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Mia berasal dari Nusa Tenggara Timur. Namun dia tinggal di Denpasar, Bali. Perempuan yang akrab disapa Mia Zet Wadu itu merupakan lulusan SMAN 6 Denpasar dan SMPN 9 Denpasar. Dia merupakan jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar.

Di video yang diunggah Ella tersebut juga terdapat foto Mia sedang berada dalam pesawat. Ia mengenakan seragam pramugarinya dan mengenakan masker seraya menoleh ke kamera.

Di foto tersebut bertuliskan caption “fly higher kak Mia, we will miss your kindness,"