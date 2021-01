SAAT ini platform TikTok sudah banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan maupun berbagai profesi, dari anak muda hingga orangtua. Bahkan platform ini sering digunakan oleh para kru kabin di waktu senggangnya, misalnya saja Kapten Rafi Noor.

Kapten Rafi Noor merupakan seorang pilot dari salah satu maskapai penerbangan Indonesia yang hobi main TikTok di sela-sela kesibukannya mengemudikan pesawat.

Karena keisengannya itu, nama Kapten Rafi menjadi viral. Ia juga sering mengunggah video-video TikToknya ke akun instagram pribadinya.

Apa aja sih keseruan yang dibuat oleh Kapten Noor dengan seragam pilotnya?

Baca Juga:Β Kesedihan Sahabat Usai Ditinggal Mia Tresetyani, Pramugari Korban Sriwijaya Air SJ 182

Berjoget bersama para pramugari

View this post on Instagram

Unggahan terbarunya bersama pramugari di dalam kabin ini berisikan sebuah pesan singkat agar tetap menjaga protokol kesehatan.

Sambil berjoget dengan lagu latar Jedag Jedug - Dony, "Tetap jaga protokol kesehatan ya" tulis pesan dalam videonya.

Ia juga membubuhkan keterangan lucu dalam postingan, "Gak boleh turun kalau belum buat viti bareng crew Batik."

Unggahannya tersebut langsung diserbu oleh komentar netizen yang mengomentari aksinya tersebut.

"Capt ini awet muda karena selalu ceria😠"

"Selalu menebar kebahagiaan capt yang satu iniπŸ₯°πŸ₯°"

"Wow, makin lama makin kocak aja kapten, panjang umur capt. semakin sehatπŸ™"

Safe flight

View this post on Instagram A post shared by 𝓒π“ͺ𝓹𝓽. 𝓑π“ͺ𝓯𝓲 𝓝𝓸𝓸𝓻 (@rafinoor08)

Kapten Rafi membagikan video saat salah satu petugas bandara membentangkan spanduk yang bertuliskan "Selamat Terbang, Safe Flight".

Dalam keterangan unggahannya, ia menuliskan "Terima kasih mas untuk ucapan dan doanya buat penerbangan kita πŸ™πŸ˜"

Baca Juga:Β 4 Spot Selfie Paling Ekstrem di Dunia, Nomor 1 Awas Diseruduk Banteng!

Pada video aslinya yang ia unggah di TikTok terdapat keterangan tambahan dalam videonya. "Mau terbang. Lihat Bapak di depan. Bentangkan spanduk."

"Bapaknya baik banget. Thanks ya, Pak, doanya. Sehat2 selalu ya Pak❀️" tulisnya dalam video.

Unggahannya kali ini diserbu dengan komentar dari para warganet yang turut menuliskan agar sang kapten tetap aman dalam penerbangannya.

"Safe flight captπŸ™πŸ€²βœˆ"

"Sebelum terbang doa terlebih dahulu, safe flight capt πŸ€—πŸ€—πŸ˜"

Berganti pakaian

View this post on Instagram A post shared by 𝓒π“ͺ𝓹𝓽. 𝓑π“ͺ𝓯𝓲 𝓝𝓸𝓸𝓻 (@rafinoor08)

Kapten Rafi Noor juga kerap kali mengunggah video TikTok yang memperlihatkan ia berganti pakaian, dari pakaian sehari-hari menjadi seragam pilot.

Dalam videonya kali ini, ia dengan luwes berjoget dengan latar lagu Vroom Vroom. Pada awalnya, ia memakai hoodie putih dan celana hitam. Seiring berjalannya video, ia berganti pakaiannya dengan seragam pilot yang dipakai secara runtut hingga akhirnya ia menggunakan seragam pilot lengkap dengan jasnya.

Netizen juga langsung menyerbu kolom komentar pada unggahan yang menghibur para pengikutnya ini.

"lincah ya bundπŸ˜‚πŸ”₯"

"Capt yg satu ini nggak ada habisnya itu energi ..😁😁😁"

"Joget nya seru kali capt πŸ˜‡πŸ‘πŸ˜‚"

Joget Bareng Pramugari di Depan Pesawat

Saat Natal kemarin, Kapten Rafi juga mengunggah video ucapan selamat natal bagi yang merayakan.

Baca Juga: Jenazah Co-pilot Sriwijaya Air SJ 182 Kapten Diego Mamahit Dimakamkan di TPU Petamburan

Jenazah Co-pilot Sriwijaya Air SJ 182 Kapten Diego Mamahit Dimakamkan di TPU PetamburanJenazah Co-pilot Sriwijaya Air SJ 182 Kapten Diego Mamahit Dimakamkan di TPU Petamburan

Di depan pesawat yang dikendarainya, ia bersama beberapa kru kabin lainnya menari dengan latar lagu Last Christmas. Ia juga memberikan lambang hati di dalam tariannya tersebut.

"Happy X-mas bagi yg merayakannya.

Salam damai πŸ™β€οΈ

Tetap jaga 3M πŸ‘" tulisnya dalam kolom keterangan.

Videonya ini juga disambut baik oleh para pengikutnya.

"Sehat selalu capt✨"

"God take care of you My broπŸ₯³"

"Makin keren aja nih captπŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†"