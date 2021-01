MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, guna memastikan pembangunan infrastruktur di 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) sesuai rencana atau on the track. Termasuk fasilitas pendukung gelaran MotoGP Mandalika.

Sandiaga Uno saat bertemu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu 20 Januari 2021 mengatakan, kedatangannya menjadi bagian dari koordinasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk percepatan pengembangan pembangunan di 5 DSP yaitu Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang.

“Pembangunan infrastruktur di 5 destinasi super prioritas Insya Allah siap, all progres on the track. Kita sambut kebangkitan infrastruktur ini dengan penerapan protokol kesehatan yang disiplin. Sehingga saat infrastruktur terbangun, ekonomi masyarakat bisa bergeliat kembali,” ujar Sandiaga Uno dalam siaran pers yang diterima Okezone, Kamis (21/1/2021).

Menparekraf mencontohkan progres pengembangan infrastruktur di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pengembangan berjalan dengan baik sehingga diharapkan Mandalika siap menggelar perhelatan balap motor internasional MotoGP 2021.

“MotoGP di Mandalika sudah siap, memang kelihatannya banyak yang harus dikerjakan, namun kami yakin Juli 2021, Sirkuit Mandalika bersama fasilitas penunjangnya akan siap. Mudah-mudahan perhelatan ini pada Oktober 2021 bisa diselenggarakan,” katanya.

Seluruh program yang dilakukan terkait hal itu, diterapkan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Beberapa di antaranya dikerjakan melalui konsep proyek padat karya yang pengerjaannya melibatkan masyarakat setempat secara langsung. Hal ini diharapkan bisa sekaligus menjadi solusi penciptaan lapangan kerja di tengah pandemi COVID-19.

Sementera itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, kedatangan Menparekraf Sandiaga Uno merupakan bentuk kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dalam mengembangkan infrastruktur di kawasan 5 DSP. “Kalau Mandalika saya monitor secara detail. Kalau yang sirkuitnya dikerjakan oleh PT PP (persero) dan di luarnya seperti jalan dari Bandara (Zainuddin Abdul Madjid)-Mandalika kita akan selesaikan semua sebelum Juli. Sebelum second visit dari Dorna Sport (Organisasi penyelenggaraan balapan MotoGp), insya Allah sudah selesai,” ujarnya. Menteri Basuki menjelaskan secara umum progres pengembangan 5 DSP lainnya. Ditargetkan pada pertengahan tahun ini pembangunannya sudah selesai. “Progres pengembangan destinasi lain sebetulnya Desember 2020 diharuskan sudah selesai. Namun lantaran ada rescoping (pengurangan item pekerjaan) kemudian ada pandemi, kita harap pertengahan tahun ini selesai di Labuan Bajo, Likupang, Toba dan Borobudur,” katanya.