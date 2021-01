CO-PILOT pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Kapten Diego Mamahit telah dimakamkan pada Kamis, 21 Januari 2021. Pemakaman dilakukan di TPU Petamburan pada pukul 12.00 WIB.

Sebelumnya kerabat juga telah melaksanakan rangkaian upacara kematian Kapten Diego Mamahit mulai dari Selasa hingga Rabu, berupa Ibadah Penghiburan. Lalu acara berakhir dengan ibadah penguburan di pemakaman.

Kapten Diego Mamahit menjadi korban kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada 9 Januari 2021 lalu. Seperti diketahui, jenazah Diego Mamahit telah diserahkan oleh tim DVI RS Polri pada Senin 18 Januari 2021 ke keluarga.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Kapten Diego Mamahit berasal dari Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Diego merupakan anak dari Boy Mamahit, Sekretaris Perusahaan Bouraq Airlines, salah satu maskapai legendaris yang pernah mengudara di Indonesia.

Suasana haru terlihat jelas saat kapten Diego dimakamkan. Momen pemakaman tersebut diabadikan dan diunggah di story Instagram @priscillatedja. Istri mendiang co-pilot Sriwijaya Air 182 tersebut.

Dalam story tersebut, terlihat banyak orang yang berdatangan untuk menghadiri penghormatan terakhir kapten Diego Mamahit. Dalam story itu juga terdapat foto peti jenazah kapten Diego yang penuh dengan bunga beserta fotonya mengenakan seragam pilot sebelum akhirnya diturunkan ke liang lahat.

Ucapan belasungkawa dan doa tak henti-hentinya dipanjatkan kepada Kapten Diego Mamahit beserta Istri dan keluarganya.

“Safe flight to Heaven, Kuchong Diego Mamahit. Stay strong @priscillatedja and Matthew,” tulis akun @jessicatedja yang kemudian di repost oleh Priscilla Tedja

“Rest in love, Kuchong,” tulis akun @maritzkatedja

“Selamat jalan Kapten Diego Mamahit. Fly High to Heaven om. Stay strong yah kude @priscillatedja. We all love you and Matthew” tulis akun krissytedja.