DAYANA sempat menjadi trending topik di Twitter belum lama ini. Nampaknya gadis asal Kazakhstan yang viral karena Fiki Naki ini semakin serius mengenal budaya Indonesia, salah satunya belajar main angklung.

Percakapan virtualnya melalui OmeTV menarik banyak perhatian. Tak aneh jika nama Dayana kini diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Pengikut Instagram Dayana @demi.demik pun bertambah pesat hingga kini mencapai angka 1,6 juta.

Rabu, 20 Januari 2021 lalu Dayana kembali menggemparkan jagat media sosial karena sebuah foto yang diunggah di akun Instagramnya. Pada foto itu terlihat Dayana tengah tersenyum manis dengan kain khas Indonesia terselempang di salah satu pundaknya.

Ternyata, gadis 18 tahun ini sedang berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kazakhstan. Dayana juga menuliskan dalam caption-nya, bahwa ia belajar banyak hal tentang Indonesia di sana.

“Today we visited the Embassy of Indonesia, where we learned a lot about traditions and culture of Indonesia. It was very interesting!” tulis Dayana pada akun Instagram @demi.demik.

Tak hanya itu, gadis cantik ini juga membagikan video singkat dimana ia bermain salah satu alat musik tradisional Indonesia, yakni angklung. Dengan sedikit bantuan, angklung yang dimainkan oleh Dayana mampu menghasilkan tangga nada dasar bersuara merdu. Wah, hebat sekali! Unggahan tersebut menuai komentar positif dari warganet. Bahkan banyak yang memuji kecantikan gadis ini. Baca Juga: Kisah Pramugari Laura Lazarus Lolos dari Kecelakaan Pesawat, Bikin Ashanty Tercengang “Wah sudah direstui pak Dubes nih, tinggal nunggu si Fiki aja yang ke Kazakhstan menjemput bidadarinya,” tulis akun @reynolds_deu. “Cantik banget kelinci😍,” tulis akun @petzkay. “Cantik sekali. Terima kasih sudah membawa nama Indonesia dan mau mengenal Indonesia @demi.demik,” tulis akun @yentistyls.