SAAT ini sudah menjadi hal lumrah bila seorang kru kabin atau pramugari membagikan aktivitasnya atau sekadar berbagi tips di media sosial seputar dunia penerbangan.

Baru-baru ini, seorang pramugari membagikan tips dan trik saat perjalanan menggunakan pesawat mengenai hal apa saja yang tidak boleh diminta penumpang pada saat di dalam pesawat.

Adalah Kat Kamalani, seorang pramugari yang belum lama ini membagikan video viral tersebut di akun TikTok pribadinya. Ia memberitahu penontonnya untuk hanya meminum minuman kaleng atau botol dalam penerbangan.

Pada unggahannya ia menambahkan sebuah keterangan, "Berjanjilah padaku, Anda tidak akan melakukannya🤢"

"Jangan pernah mengonsumsi produk ini di pesawat," ujarnya di awal video.

Ia mengatakan untuk jangan pernah meminta apapun yang menggunakan air panas, seperti teh atau kopi.

"Peraturan nomor satu, jangan pernah mengonsumsi cairan apapun yang tidak berasal dari kaleng atau botol," pintanya.

Ia menjelaskan sebuah alasan bahwa tangki air di dalam pesawat itu menjijikkan. Sebagian besar pramugari juga jarang meminum teh atau kopi di pesawat karena pasti berasal dari tangki air itu dan menurutnya itu menjijikkan.

Saat latar berganti dengan sebuah gambar mesin pembuat kopi, ia menambahkan ceritanya bahwa mesin tersebut jarang dibersihkan kecuali mesin kopinya rusak.

"Mesin ini dibawa keluar dan dibersihkan di setiap penerbangan, tetapi seluruh mesinnya tidak pernah dibersihkan dan mereka berada di dekat toilet," sebutnya.

Ia juga memberi solusi, sebagai gantinya, mintalah produk yang berada di dalam botol seperti air dalam kemasan atau minuman ringan.

Kat juga memberikan tambahan tips mengenai tindakan orangtua yang membawa bayi untuk mengatasi ini. Ia menyarankan agar para orangtua meminta sebuah air dalam kemasan dan secangkir air panas untuk menyiapkan susu bayi mereka.

Nantinya, botol bayi itu diisikan dengan susu formula yang diseduh dengan menggunakan air dalam kemasan lalu botol tersebut dihangatkan ke dalam cangkir yang berisikan air hangat tersebut. Sehingga air yang ada di dalam botol bayi tersebut terkena panas dari luar.

Video berjudul "Do Not Eat These Things on an Airplane, from a Flight Attendant" ini telah ditonton sebanyak lebih dari 2,3 juta kali dan menerima sebanyak lebih dari 257 ribu suka.

Bukannya menuai pujian, kolom komentar pramugari ini malah banyak menerima kritikan dari para pengguna TikTok yang menonton videonya tersebut.

"Anda seharusnya membersihkannya, benar-benar kacau," tulis seorang netizen.

"Mengapa Anda tidak membereskannya ketika Anda tahu tentang ini? Ini sama saja tidak bertanggung jawab!!!" tulis akun lain.

"Hati-hati! Anda akan kehilangan pekerjaan Anda karena telah mengatakan rahasia ini!" imbuh netizen.

"Aku harap Anda tidak mendapatkan masalah!!!" tulis pengguna TikTok lainnya.