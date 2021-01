PRAMUGARI NAM Air Grislend Gloria Natalies dimakamkan di TPU Selapanjang, Tangerang, 22 Januari 2021. Isak tangis mewarnai pemakaman jenazah Grislend Gloria Natalies.

Grislend diketahui merupakan pramugari NAM Air SJ 182 yang turut menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 dj perairan Kepulauan Seribu 9 Januari lalu.

Grislend telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Humas Polri pada 19 Januari, setelah sebelumnya tim penyelam berhasil menemukan jasadnya beserta identitas serta kalung rosario miliknya.

Berdasarkan penelusuran Okezone, pramugari cantik berusia 25 tahun ini merupakan putri keturunan Batak dengan marga Sinaga. Ia juga memiliki darah keturunan Manado.

Grislend sempat membagikan foto-foto dirinya di Instagram pribadinya sebelum kecelakaan naas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 melibatkannya. Berikut potret Grislend Gloria Natalies yang telah Okezone rangkum dari akun Instagram @nataliesfernandez.

Potret senyum manis Grislend

Di potret yang diunggah Grislend pada 22 Mei 2020 menampakkan Grislend mengenakan baju warna putih sedang duduk sambil tersenyum manis dengan latar tanaman bunga dan ruangan dengan lampu yang cantik.

“🎶Sing like no one’s listening.

.💓love like you’ve never been hurt.

.💃dance like nobody’s watching.

.🧘🏻and live like it’s heaven on earth.” Tulisnya dalam captionnya

Berita mengejutkan tentang Grislend yang menjadi korban jatuhnya pesawat membuat kolom komentarnya penuh dengan ucapan belasungkawa dan doa.

“Selamat jalan kakak cantik❤️” tulis akun @zahraira93

“Happy landing in heaven..may you rest in peace” tulis akun @dinantimichelia.

Terlihat beberapa netizen mengomentari caption yang ada di profil Instagram pramugari NAM Air tersebut. Mereka merasa sedih melihat caption yang dibuat oleh Grislend dan mengaitkannya dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air

"Winner aren't those who never fail.But those who never quit"

"Even though the ship is wrecked,you've to keep swimming" yang artinya "Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti"

"Meskipun kapalnya karam, kamu harus tetap berenang".

Potret ketika santai di kafe

Bekerja sebagai pramugari tak membuat Grislend tak dapat menikmati waktu santai nya, berikut ini potret Grislend ketika berada di kafe. Di foto itu terlihat Grislend yang tersenyum manis menengok ke samping, mengenakan dress berwarna tosca. Tak lupa kacamata coklatnya yang dipakainya semakin mempermanis wajahnya. Foto itu diunggah Grislend ketika akan menyambut tahun baru 2020. Grislend merasa bersyukur di tahun 2019 karena telah memberinya pelajaran hidup dan berharap tahun 2020 akan menjadi tahun yang lebih baik.

“Thank you 2019. for smile, laughter, happiness, love, success, sadness, tears, emotion, lessons, hurted, pain, loneliness, failed, loss, and whatever you gave me. and most of all, thank you for teaching me to let go, and get up to live again. 2020. I'm ready. 😊” tulisnya di caption.

Potret cantik menikmati sunset di pantai Di foto ini terlihat Grislend sedang asyik menikmati indah nya sunset di pantai di Bali. Dengan latar belakang matahari terbenam dan view pantai berpasir hitam yang tenang, Grislend membagikan beberapa foto dengan beberapa pose. Ada yang pose tersenyum bahagia hingga pose keren sedang mengangkat telepon. Baca Juga: Pramugari Ini Dihujat Netizen Usai Berbagi Tips Minum di Pesawat Video keseruan dengan temannya Di Instagramnya, Grislend juga mengunggah video keseruan nya dengan teman-temannya ketika berwisata ke Dufan. Di video tersebut menampilkan Grislend yang sangat Bahagia naik berbagai wahana di Dufan dengan sesama pramugari NAM Air. Di video itu juga terdapat pramugari NAM Air sahabat Grislend, Yuni. Banyak foto mereka berdua yang ditampilkan di video tersebut. “"Oh Yes! I'll be there for you! #friends #happiness” tulisnya di caption Instagramnya. Di pantai Foto terakhir menampilkan Grislend yang berbusana kasual dengan ketiga orang temannya sedang berada di pantai Sanur, Bali. Grislend terlihat tersenyum manis ketika selfie memegang kamera beserta dengan ketiga orang temannya. Dalam captionnya, Grislend mengaku bahwa ia sangat merindukan Bali.