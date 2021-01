DIEGO García adalah karang atol dan pulau terbesar di Kepulauan Chagos. Pulau ini termasuk wilayah Teritori Samudera Hindia Britania.

Terletak di Samudera Hindia, sekira 1.600 km sebelah selatan pesisir selatan India. Negara terdekat pulau ini adalah Sri Lanka dan Maladewa.

Dilansir Okezone dari Britannica, pulau ini ditemukan oleh Portugis pada awal abad ke-16, sebagian besar sejarahnya merupakan kemerdekaan Mauritius. Pada 1965 pulau ini dipisahkan dari Mauritius sebagai bagian dari Wilayah Samudera Hindia Britania yang baru dibentuk.

Pulau misterius yang berbentuk seperti tapal kuda ini memiliki beberapa fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Berikut beberapa fakta menarik tentang pulau Diego Garcia yang sudah Okezone rangkum, Selasa (26/1/2021)

Pangkalan Militer Rahasia Amerika Serikat

Pertama kali ditemukan pelaut Portugis sekitar tahun 1512. Setelah Perang Napoleon tahun 1814, pulau ini jadi milik inggris. Saat perang dunia ke II tahun 1942, Inggris memanfaatkan Diego Garcia jadi markas angkatan udara untuk misi-misi pengintaian kapal perang Jepang di Samudera Hindia.

Tahun 1966 Inggris sepakat mengizinkan Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer di pulau Diego Garcia.

Kini, Pulau Diego Garcia digunakan sebagai pangkalan militer yang paling rahasia milik Amerika Serikat. Luas pulau hanya 44 km2. Letak nya yang terpencil di tengah samudera membuat pulau itu tak tersentuh.

Dilansir dari DailyMail, Diego Garcia telah menjadi titik peluncuran aksi militer AS di Timur Tengah, termasuk kampanye 2001 melawan Afghanistan menyusul serangan 11 September dan invasi 2003 ke Irak.

Baca Juga: Viral Sungai Mendidih di Pedalaman Amazon, Dipercaya Ada Roh Jahat

Pekerjanya dibayar murah

Dilansir dari Newint, Staf non-militer Diego Garcia hampir secara eksklusif berasal dari Filipina. Ini karena mereka dapat dipekerjakan dengan upah yang jauh lebih rendah daripada karyawan dari negara lain, karena pekerjaan di Filipina langka, kata beberapa pekerja.

Pekerjaan yang ditawarkan di Diego Garcia mencakup posisi sebagai pembersih, penjaga gudang, dan pekerja konstruksi yang menghabiskan hari-hari yang panjang bekerja di panas 40 derajat di pulau tropis.

Pada 2007, seorang pekerja bernama Danilo memulai kontrak dua tahunnya di pangkalan militer rahasia AS itu. Danilo mengaku ia mendapat gaji kecil karena biaya perekrutan yang dibayarkan kepada atasan barunya saat memulai pekerjaannya di militer AS dan pengiriman uang yang diwajibkan oleh kontrak untuk dikirim ke keluarganya di Filipina.

"Hanya enam dolar yang harus saya belanjakan sebelum hari gajian berikutnya. Sial! 'Katanya. 'Siapa yang akan senang dengan itu?'”

Banyak hal tidak membaik selama bertahun-tahun di Diego Garcia. Lima tahun kemudian, total pendapatan tahunan Danilo untuk tahun 2012 mendekati USD $ 2.200, menurut slip gaji yang dilihat oleh New Internationalist. Pada 2015, penghasilan bulanannya sekitar $ 450 per bulan atau sekira Rp6 juta, untuk bekerja minimal sembilan jam per hari, enam hari per minggu. Ini berhasil sekira $ 2 per jam.

Tempat menahan napi kelas berat Dilansir dari InfoPlease. Pada tahun 2006, sekitar 40 militer Inggris, 1.000 personel militer AS, dan 2.400 pekerja pendukung dari berbagai negara (terutama Filipina dan Sri Lanka) tinggal di sana. Sejumlah tersangka al-Qaeda diperkirakan ditahan dan diinterogasi di pulau itu (meskipun militer AS tidak akan mengkonfirmasi hal ini), termasuk Hambali (Riduan Isamuddin), pemimpin kelompok teroris Asia Jemaah Islamiyah, yang bertanggung jawab atas teroris 2002 pemboman di Bali. Amerika menempatkan beberapa kapal perang, pembom strategis dan tempat suplai logistik di pulau ini. Tempat ini dipercaya jadi markas rahasia intelijen AS dengan segala perlengkapan canggihnya. Hanya yang terpilih yang bisa masuk Masuk ke Diego Garcia dibatasi, memerlukan izin area oleh Fasilitas Dukungan Angkatan Laut AS Diego Garcia. Hanya personel militer dan DoD sipil tanpa pendamping, atau kontraktor resmi yang boleh ditugaskan ke pulau itu. Baik pasangan militer maupun DoD tidak diizinkan untuk ditugaskan secara bersamaan ke Diego Garcia. Sebagai wilayah Inggris, semua personel militer dan sipil yang tinggal di pulau itu berada di bawah hukum dan administrasi BIOT. Hukum ini berbeda dari yang ada di Amerika Serikat. Sebagaimana dilansir Okezone dari laman Installation Military One. Tur di Diego Garcia berlangsung selama satu tahun. Perpanjangan mungkin tersedia untuk perwira dan personel tamtama. Beberapa personel sipil telah berada di Ditjen selama 15 tahun. Baca Juga: Viral Foto Taman Rekreasi di Surabaya yang Mulai Rata dengan Tanah Hukum perlindungan lingkungan Inggris melarang scuba diving dan spearfishing di perairan Diego Garcia. Snorkeling diizinkan dan menawarkan cara terbaik untuk melihat kehidupan laut yang menakjubkan dan formasi karang yang indah di laguna. Ada lebih dari 700 jenis ikan di dalam air. Diduga menyembunyikan pesawat Malaysia Airlines MH 370 yang hilang Pulau Diego Garcia dikaitkan dengan misteri hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH 370 yang sampai saat ini belum ditemukan. Pesawat yang membawa 239 penumpang itu hilang kontak pada 8 Maret 2014. Beberapa orang mengklaim pangkalan militer AS di Diego Garcia dapat dikaitkan dengan hilangnya pesawat itu. Dilansir dari Express.co, Ahli teori konspirasi menyatakan bahwa MH370 ditangkap oleh AS dan diterbangkan ke Diego Garcia, atau kapten Zaharie Shah melakukan pendaratan darurat di sana. Daerah ini juga diyakini bebas dari penginderaan satelit maupun radar negara mana pun. Ini yang membuat Pesawat Malaysia Airlines seolah-olah hilang tanpa jejak. Teori terakhir entah bagaimana bahkan sampai ke Gedung Putih, ketika seorang reporter mengemukakan idenya selama briefing harian pada 18 Maret 2014. Jay Carney, Sekretaris Pers Presiden Barack Obama saat itu dengan cepat menjawab: "Kami akan mengesampingkan yang itu."