MENERBANGKAN pesawat merupakan pengalaman menyenangkan sekaligus menegangkan. Setidaknya hal itulah yang dialami oleh pilot senior sekaligus YouTuber, Edward F Limbong.

Kapten Edward, demikian sapaan akrabnya, merupakan pilot salah satu maskapai swasta ternama Indonesia. Dalam berbagai kesempatan ia sering mengunggah video-video berisi perjalanannya baik rute domestik maupun internasional di di channel YouTube pribadinya.

Pada video yang diunggah Kapten Limbong pada Juni 2020 lalu, ia bahkan memperlihatkan keadaan saat pesawat yang dioperasikannya bersama Co-pilot hampir saja menabrak sebuah layangan yang melayang sangat dekat dengan landasan pacu bandara.

Dalam video berdurasi 16 menit 49 detik itu bermula pada saat pesawat yang dikemudikan Kapten Limbong hendak menuju ke Bandara Internasional Minangkabau, Sumatra Barat. Tak berselang lama, akhirnya pesawat yang dibawanya itu transit di Padang.

Baca juga: Pengalaman Paling Mengerikan Kapten Edward Limbong saat Terbangkan Pesawat

Sambil menunggu penerbangan selanjutnya, Kapten Limbong bersama kru kabin yang bertugas berencana untuk membuat konten video TikTok.

(Foto: YouTube/Edward F Limbong)

Setelah beristirahat, akhirnya perjalanan dilanjutkan kembali menuju ke Jakarta. Di tengah perjalanannya, Kapten Limbong memperlihatkan lanskap Kota Padang dari jendela kockpitnya.

"Tuh, Padang, ya. Banyak perbukitan, banyak gunung di bawah," kata dia.

Pilot yang lebih dari 30 tahun malang melintang di dunia penerbangan itu membenarkan pernyataan rekannya jika terbang di atas langit Padang itu adalah pengalaman paling indah. Pesawat yang diterbangkan Kapten Limbong juga sempat terguyur hujan.

Sesaat sebelum mendekati landasan pacu dan hendak mendarat, pesawat tersebut berpapasan dengan layangan dan nyaris menyenggol bodi pesawat. "Wah layangan tuh," celetuk Kapten Limbong.

Baca juga: Tanggapi Ramalan Mbak You soal Pesawat Jatuh, Kapten Edward Limbong: Dukun Palsu!

Untungnya, mereka berhasil melewati gangguan tersebut dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan selamat.

Konten yang diunggah pada saluran YouTube Edward F. Limbong itu telah ditonton sebanyak lebih 1 juta kali dan mendapat banyak komentar. Salah satunya ada yang berkomentar tentang keberadaan layangan atau benda membahayakan semacamnya di sekitar bandara.

"Capt, kalo ada benda membahayakan seperti tadi, apakah pilot langsung melapor ke ATC bahwa ada benda membahayakan? Atau tidak?" tanya salah satu penontonnya.

Kapten Limbong langusng menanggapi pertanyaan tersebut. "Thanks for asking... iya kita harus lapor ke ATC😇✈️" jawab Kapten Limbong.

"Wah sebenarnya kan gak boleh main layangan di daerah bandara atau lintas pesawat, membahayak pesawat klo di laporin bisa di tegur tuh warga daerah sana," tulis akun @aden rextor.

"Kok saya yang nonton malah saya yang merinding ya. Bener2 nih Abang2 Pilot nih pemberani dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Soalnya banyak nyawa jadi tanggungjawabnya untuk sampe tujuan dengan selamat. Salut dah buat Bapak2 Pilot ini. Sehat selalu Kapten dan semoga dalam lindungan Tuhan dalam setiap penerbangan yang dilakukan agar selamat sampe tujuan," puji @taka nakagami.