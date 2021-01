NIKITA Willy mengunggah foto-foto liburannya di akun media sosial pribadinya. Aktris cantik yang baru saja menikah ini terlihat senang dan menikmati liburannya di Raja Ampat.

Banyak destinasi yang dia kunjungi saat di Raja Ampat. Begitu juga dengan beragam aktivitas yang ia jajal.

Berikut ini potret Nikita Willy ketika liburan ke Raja Ampat yang dirangkum Okezone dari Instagram @nikitawillyofficial94.

Mendayung kano di Pulau Wayag

Pulau Wayag menjadi pilihan Nikita Willy untuk dikunjungi. Pulau yang terletak di wilayah Raja Ampat ini dikenal dengan karang yang indah dan kehidupan bawah laut yang menakjubkan Di sini, Anda bisa menemukan pantai yang masih asli dengan keunikan pulau Karst yang terlihat seperti jamur yang menyembul dari laut.

Nikita Willy dengan asyiknya mendayung kano nya menyusuri pantai di Pulau Wayag. Laut yang jernih dengan latar belakang perbukitan karst hijau yang indah membuat aktris berdarah Minang ini sangat menikmati liburannya. “permanent vacation” tulis Nikita dalam captionnya.

Unggahan ini pun mengundang perhatian netizen. "Alamak gurih betul," kata pu***_.

Sailing dengan teman-temannya

Berada di Pulau Wayag tak membuat Nikita Willy menyia-nyiakan kesempatannya mengeksplor pulau indah tersebut. Kali ini Bersama dengan 7 orang temannya, Nikita menyusuri laut Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Nikita yang menggunakan pakaian berwarna hitam berfoto dengan latar belakang kapal dan laut disertai sunset eksotis Raja Ampat.

Foto ini mengundang berbagai komentar dari netizen. Banyak yang memuji keindahan pulau Wayag yang eksotis.

“Mantap itu liburannya yaaa ..” komentar akun officialvinna24

“Bahagia terus niki sama suami.. InsyaAllah tahun ini bertiga ya amin.. Allah bless you and your little family 😍😍😍” komentar akun ifiii73

Diving di Raja Ampat Kepulauan Raja Ampat memang terkenal akan pesona keindahan bawah lautnya. Banyak wisatawan yang datang ke Raja Ampat untuk diving. Termasuk Nikita Willy, Indra Priawan dan teman-temannya. Dalam foto yang diunggahnya di Instagram, terlihat Nikita dengan teman-temannya menikmati indahnya terumbu karang dan berbagai macam satwa yang ada di bawah air Raja Ampat. Banyak warganet yang memuji keromantisan pasangan Nikita dan Indra. Semenjak menikah pada Oktober 2020 lalu, keduanya memang kerap memamerkan keromantisan mereka di media sosial. Berfoto di top deck Pulau Pianemo Pulau Pianemo menjadi favorit para Traveller hingga para artis ketika mengeksplor Raja Ampat. Tampil dengan gaya sporty, Nikita Willy juga tak mau kalah, ia bersama dengan temannya berfoto di top deck Pulau Pianemo yang mengagumkan. Berlatar panorama laut biru dengan gundukan pulau-pulau karst kecil dari atas bukit membuat foto Nikita Willy tampak lebih indah. Dilansir Okezone dari laman Papua Paradise, Untuk mencapai Pianemo dari Raja Ampat cukup mudah. Anda hanya perlu naik speed boat dari Waisai untuk mencapai pulau ini dalam 2 jam perjalanan. Selain speedboat, anda bisa juga naik perahu. Anda akan melihat perairan biru jernih tak berujung sambil sesekali melihat hutan perawan, burung yang menukik berburu, serta pulau-pulau hijau berbukit.