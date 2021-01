MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno menyempatkan diri berkunjung ke pusat oleh-oleh di kawasan Kuta di sela kunjungan kerjanya di Bali pada Sabtu, 30 Januari 2021 kemarin.

Sandiaga tak ragu memberi pujian dan motivasi kepada para pengusaha ekonomi kreatif dan UKM yang masih dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu pusat oleh-oleh yang dikunjungi Sandiaga ialah The Keranjang Bali yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai, Kuta.

Baca juga: Sambangi Desa Tertua di Bali, Sandiaga Uno Puji Kreativitas Masyarakat Lokal

Dalam kesempatan itu, Sandiaga sempat dicurhati tentang dampak pandemi kepada pengusaha yang selama ini menyuplai produk kreatif ke toko cenderamata.

Merespons keluhan itu, Sandi menegaskan bahwa kedatangannya ke Bali memang ingin merasakan dan mendengar langsung tentang dampak pandemi bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Saya tahu teman-teman punya harapan tinggi. Semua pasti berharap ada kelonggaran. Tapi saya ingatkan, kita ini di tengah pandemi harus beradaptasi," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Sandi kembali memberikan motivasi kepada seluruh pegiat usaha ekraf agar tetap kuat menghadapi krisis di tengah pandemi Covid-19 yang semua sektor turut merasakannya, tak terkecuali pariwisata.

"Kita apresiasi luar biasa dan tetap semangat mudah-mudahan kita bisa bangkit saat sulit, menang melawan Covid. Together, The Keranjang, pemerintah we can do it," kata Sandi melalui akun Twitternya, @sandiuno.

"Saya apresiasi karena lapangan kerja yang diciptakan dapat menggeliatkan UKM dan men-show case, menjadi etalasi dari produk ekonomi kreatif yang bisa meningkatkan nilai tambah dari pariwisata dan ekonomi bali secara keseluruhan," tutupnya.