SEORANG pemuda yang juga YouTuber, Faisal Rahman tercatat dalam daftar manifest penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan PK-CLC SJ 182 tujuan Pontianak, Kalimantan Barat yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu, 9 Januari 2021.

Meski insiden maut itu telah berlalu, namun nama Faisal kembali ramai diperbincangkan warganet setelah sajadah hijaunya ditemukan utuh oleh tim penyelam di laut lepas perairan Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Adalah Rahmat Awing, anggota tim penyelam yang menginformasikan temuan sajadah tersebut melalui postingan di akun TikTok-nya, @r.awing08 pada Selasa, 11 Januari 2021.

Sebelum pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang ditumpangi lepas landas (take off), Faisal sempat membagikan potret dirinya lengkap dengan masker putih seraya memandang ke arah jendela pesawat.

(Foto: Instagram/@classics_fay)

Baca juga: Pramugari Aldha Refa Pakai Baju Okky Bisma: Berasa Kamu Peluk, Pih!

Ia juga menuliskan ucapan selamat tinggal dan terima kasih sebelum terbang menuju Pontianak.

Foto Faisal dengan tatapan kosong dengan sorot mata tajam diunggah pada instagram story melalui akunnya @classics_fay.

Pemuda yang akrab disapa Fay itu seolah menuliskan salam perpisahan. Unggahan terakhir Faisal ini pun sempat viral di media sosial.

(Foto: Instagram/@classics_fay)

Baca juga: Curhat Pilu Pramugari Aldha Refa yang Ditinggal Okky Bisma Korban Sriwijaya Air

"Good bye and thank you Ayub Batogi dan Dewyn, Feby, dan lainnya," tulis Faisal.

Unggahan terakhir sekaligus pesan terakhir yang ditulis Faisal itu seakan jadi firasat sebelum tragedi memilukan itu menimpanya.

Jasad Faisal telah berhasil diidentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri pada 19 Januari 2021. Tak lama setelahnya, jenazah pemuda itu langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.

Sebelumnya, tim penyelam berhasil menemukan barang milik penumpang Sriwijaya Air SJ 182 berupa sajadah berwarna hijau yang diduga milik Faisal Rahman. Temuan itu lantas dikaitkan warganet dengan video yang diunggah oleh Faisal di akun instagramnya, @classics_fay pada 13 September 2019 lalu. Dalam klip tersebut, ia memainkan lagu 'Love of My Life' menggunakan piano dan persis di dekat meja piano itu terdapat tumpukan peralatan salat, di antaranya terselip sajadah berwarna sama dengan yang ditemukan oleh Tim SAR gabungan. (Foto: TikTok/@r.awing08) Baca juga: Viral Sajadah Hijau Korban Sriwijaya Air Ditemukan Utuh, Pemiliknya Diduga Faisal Rahman Penemuan sajadah itu kemudian didokumentasikan oleh salah seorang anggota tim penyelam dari polisi, yakni Rahmat Awing. Video tersebut lalu diunggah ke akun TikTok pribadinya, @r.awing08 pada Selasa, 11 Januari 2021. Pada caption-nya Awing membenarkan bahwa pihaknya menemukan sajadah hijau itu pada hari ketiga pencarian puing-puing pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu. "Alhamdulillah evakuasi hari ke-3 menemukan sajadah yang TIDAK hancur, masih utuh. Allah Maha Besar," tulis @r.awing08.