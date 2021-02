RIRIN Ekawati dan Ibnu Jamil akhirnya dipersatukan lewat sebuah ikatan suci. Sebelum Ririn Ekawati menikah dengan Ibnu Jamil, Ririn kerap liburan sendiri bahkan mengajak suaminya kini, salah satunya di Nihi, Sumba.

Tempat tersebut sempat dikunjungi oleh sederet selebriti dan influencer Indonesia, seperti Rachel Vennya, Raffi Ahmad, dan lainnya. Selain itu, Ririn juga sempat jalan-jalan ke beberapa tempat lainnya.

Sebelum melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 30 Januari 2021 di sebuah hotel mewah di Jakarta, mereka sempat menjalin kisah asmara selama kurang lebih tiga bulan sebagai sepasang kekasih.

Dilansir dari laman Instagram pribadinya, berikut Okezone telah rangkumkan beberapa tempat yang pernah disambangi oleh Ririn Ekawati.

Disneyland Paris

"#throwback with love ones ❤️ Stay healthy and happy everyone" tulis Ririn dalam keterangan fotonya yang diunggah pada 7 November 2020.

Dalam foto tersebut, Ririn berpose bersama kedua anaknya, Jasmine dan Abigail, di depan salah satu wahana yang terdapat di sana.

Disneyland Paris atau disebut juga Disneyland Resort Paris merupakan sebuah kompleks taman hiburan bertema Disney yang terletak di Marne-la-Vallée, Paris dan dibuka pada April 1992. Ternyata selain Disneyland, di sini juga terdapat Walt Disney Studio yang baru dibuka 10 tahun setelahnya, tepatnya tahun 2002.

Saat ini, Disneyland Paris ditutup sementara. Sebelumnya taman hiburan ini akan dibuka pada 13 Februari 2021, namun karena kondisi yang masih tidak memungkinkan, Disneyland Paris rencananya akan dibuka kembali pada 2 April 2021 dan akan menerima reservasi mulai tanggal tersebut hingga seterusnya.

Arc de Triomphe

Foto yang diunggahnya pada 30 September 2020 ini merupakan foto lama yang diunggahnya kembali. Seperti diketahui, pada akhir tahun 2019 lalu, Ririn pernah liburan bersama kedua anaknya ke Paris.

Sebelum ke Disneyland Paris, Ririn sempat berfoto di depan salah satu monumen yang sangat terkenal di Paris, Arc de Triomphe de I'Étoile atau biasa dikenal sebagai Arc de Triomphe.

Arc de Triomphe ini adalah monumen berbentuk pelengkung kemenangan di Paris untuk menghormati jasa tentara kebesarannya dan dibangun atas perintah Napoleon Bonaparte pada 1806.

Di bawah monumen yang megah ini terpasang sebuah makam prajurit tak dikenal untuk mengenang para korban Perang Dunia I pada 28 Januari 1921.

Nipi Lima Saat liburan di Sumba, Ririn juga sempat mengunjungi sebuah tempat wisata yang letaknya di Desa Waimangoma, Kecamatan Wanukaka, yaitu Nipi Lima. Nipi Lima ini memiliki keunikan, yaitu memiliki bentuk seperti telapak tangan dengan lima jari yang terbuat dari jerami yang teranyam. Dari atas sini kita dapat melihat sebagian keindahan alam yang di miliki Sumba Barat. Telapak tangan atau orang-orang menyebutnya Wishing Hand ini dibuat untuk memberikan kesan yang lebih indah saat pengunjung menikmati pemandangan dari atas bukit. Baca Juga: Potret Liburan Rachel Vennya, Pilih Resor Mewah dan Berkuda di Laut Kampung Moto Dawu Dengan memamerkan senyum manis, Ririn membagikan potretnya cantiknya saat berada di Kampung Moto Dawu Sumba. "Masih Tersimpan Senyum manis saat mengingat hari itu di Kampung Moto Dawu Sumba. InsyaAllah soon akan kembali lagi... Selalu Jatuh Cinta Dengan Indonesia Timur yang eksotis 🤩" tulisnya. Menurut Perda Kabupaten Sumba Barat, Kampung Moto Dawu merupakan salah satu kampung adat yang diperuntukan sebagai pariwisata budaya yang terletak di Kecamatan Laboya Barat. Grand Mosque Abu Dhabi "Tempat Pertama Yang Di kunjungi saat ke #abudhabi dan kata pertama yang Terucap “MasyaAllah“ 🕌," katanya. Pada 19 Februari 2020, Ririn juga sempat mengunggah sebuah foto saat dirinya tengah berada di Grand Mosque Abu Dhabi atau lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Sheikh Zayed atau Sheikh Zayed Grand Mosque. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di dunia dan satu-satunya yang menggabungkan perpaduan unik antara Islam dan budaya lainnya. Seusai dengan namanya, masjid nan megah ini merupakain ide dari Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, seorang tokoh nasional Uni Emirates Arab sekaligus pendiri Negara Uni Emirates Arab. Masjid Agung ini dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan yang terletak di sisi utara menara masjid. Perpustakaan ini juga dilengkapi dengan buku-buku klasik dan buku-buku lainnya terkait dengan Islam termasuk tentang ilmu pengetahuan dalam Islam, peradaban, kaligrafi, seni budaya, koin-koin Islam hingga buku-buku kuno yang terbit 200 tahun lalu.