FILM Harry Potter dengan delapan seri berhasil meraih sukses. Indonesia punya banyak penggemar Harry Potter. Film Harry Potter memang bukan hanya menarik dari sisi cerita dan tokohnya, tapi lokasi-lokasi yang disajikan dalam film tersebut juga bikin penasaran penonton.

Harry Potter merupakan film yang diadopsi dari novel karya penulis terkenal J.K Rowling. Seri pertamanya yang berjudul Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) meraih kesuksesan besar, begitu pula dengan seri-seri selanjutnya.

Saat filmkan, cerita dan lokasi yang ditulis dengan detail oleh J.K Rowling dalam novelnya mampu diubah menjadi gambar-gambar bergerak yang ciamik. Harry Potter pun dinobatkan sebagai satu film terbaik.

Beberapa lokasi dalam film Harry Potter memang benar-benar ada dan dapat dikunjungi sebagai destinasi wisata. Lokasi syutingnya sebagian besar di Inggris.

Buat Potterhead atau fans Harry Potter, berikut lokasi syuting Harry Potter yang bisa dikunjungi saat liburan :

1. London Zoo, London

Mari kembali ke seri pertama Harry Potter, di mana untuk pertama kalinya penonton bisa melihat kemampuan magis Harry yaitu berbicara dengan ular di sebuah kebun binatang ketika ia sedang berlibur bersama keluarga Dursley. Kebun Binatang itu adalah London Zoo. Dibuka untuk umum pada 1847, London Zoo merupakan kebun binatang tertua di dunia.

2. King’s Cross Station, London

Ya, spot paling terkenal yaitu peron 9¾ bisa Anda temukan di stasiun King’s Cross, London. Salah satu stasiun di London yang populer dengan gaya arsitekturnya yang klasik serta artistik. Peron ini menjadi perantara Harry untuk masuk ke dunia sihir Hogwarts. Selain itu, kali pertama Harry bertemu dengan Ron Weasley sahabatnya juga di peron ini.

King's Cross Station, London (Instagram @iyaboth)

Di antara platform 9, 10, dan 11, terdapat troli menghadap dinding yang hanya setengah bagiannya saja tersisa. Anda bisa berfoto di sana dan bergaya bak seorang ahli sihir yang siap menuju Hogwarts.

3. Goathland Station, North Yorkshire

Stasiun lain yang patut dijadikan latar belakang foto bagi Potterhead adalah Stasiun Kereta Api Goathland di utara Yorkshire. Stasiun ini merupakan lokasi asli dari Hogsmeade Station di Harry Potter and the Philosopher’s Stone.

Goathland Station adalah perhentian akhir Hogwarts Express, kereta yang digunakan Harry, Hermione, dan Ron untuk menuju Hogwarts.

4. Leadenhall Market, London

Masih ingat dimana Hagrid membawa Harry untuk membeli perlengkapan sekolah dan sihirnya? Pasar inilah lokasi yang digunakan sebagai Diagon Alley dan Leaky Cauldron.

Leadenhall Market, London (Instagram @leadenhallmarket)

Meski Anda tidak bisa menemukan tongkat sihir maupun sapu terbang, Leadenhall Market bisa menjadi spot foto super estetis karena bangunannya yang sangat artistik. Di pasar tertua di London ini pengunjung juga dapat berbelanja dan berwisata kuliner.

5. Gloucester Cathedral, Gloucester

Di kawasan Gloucester terdapat sebuah katedral bergaya gothic yang megah. Katedral ini digunakan sebagai latar untuk banyak adegan pada film Harry Potter yang tengah menunjukan interior Hogwarts.

Koridor Gryffindor di mana Moaning Myrtle membanjiri toilet dan kemunculan kata-kata ‘ruang rahasia telah dibuka’ memanfaatkan katedral ini sebagai lokasi syutingnya.

Demi menggambarkan interior Hogwarts yang diinginkan, ada beberapa hal di Katedral Gloucester yang disembunyikan. Contohnya titik-titik listrik disamarkan di bawah panel yang dicat agar terlihat seperti dinding batu atau lingkaran cahaya pada gambar kaca patri di jendela biara ditutup kertas saring plastik berwarna agak menyatu dengan kaca di sekitarnya.

6. Alnwick Castle, Northumberland Kastil Alnwick merupakan kastil dan rumah pedesaan di sebuah wilayah di Northumberland. Selain itu, kastil ini juga merupakan latar tempat Harry dan teman-teman sekelasnya mengambil pelajaran sapu terbang dengan Madame Hooch. Kastil Alnwick menjadi salah satu kastil paling ikonik di Inggris dan tempat yang menawarkan atraksi pengunjung paling popuer di Timur Laut Inggris. Pengunjung kastil dapat mempelajari sejarah kastil, menjelajahi koleksi film, atau sekadar berfoto dengan eksterior Hogwarts ini. Alnwick Castle, Northumberland (visitnorthumberland.com) 7. Swinley Forest, Windsor Swinley Forest adalah area yang berlokasi di Windsor Great Park, tepatnya selatan kota Windsor di perbatasan Berkshire dan Surrey, Inggris. Hutan ini menjadi lokasi syuting Harry Potter and the Deathly Hallows dimana Harry, Hermione, dan Ron mencari tempat perlindungan dari kejaran Voldemort dan death eaters. 8. Millenium Bridge, London Jembatan Millenium adalah latar tempat di Harry Potter and the Half-Blood Prince sebelum dihancurkan oleh death eaters. Namun berkat CGI, jembatan futuristic ni masih berdiri kokoh dan menghubungkan Bankside dengan Kota London. 9. Oxford Beberapa adegan untuk Sekolah Sihir Hogwarts berlokasi di salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia ini. Diantaranya adalah adegan yang menunjukkan ruang makan besar Hogwarts. Ruang itu diambil gambarnya di Christ Church College. Perpustakaan Duke Humfrey di Oxford juga menjadi lokasi untuk area terlarang Perpustakaan Hogwarts.